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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअलीशा चिनॉय ने खोला राज, ‘कयामत से कयामत तक’ के लिए आमिर खान संग दिया था ऑडिशन

अलीशा चिनॉय ने खोला राज, ‘कयामत से कयामत तक’ के लिए आमिर खान संग दिया था ऑडिशन

अलीशा चिनॉय ने बताया कि वो सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी करना चाहती थीं और ‘कयामत से कयामत तक’ के लिए आमिर खान के साथ ऑडिशन दिया था. लेकिन उन्हें एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, इसलिए फाइनल ऑडिशन के लिए नहीं गईं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 08:27 PM (IST)
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भारत के सबसे जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट में से एक, कोमल नाहटा अपने पॉडकास्ट गेम चेंजर्स: द म्यूज़िक सीरीज़ के एक नए सीज़न के साथ वापस आ गए हैं. इस एडिशन में मशहूर सिंगर्स, कंपोज़र्स और म्यूज़िक मास्टर्स पर रोशनी डाली गई है, क्योंकि वे अपनी क्रिएटिव जर्नी, इंस्पिरेशन्स और उस म्यूज़िक के पीछे की अनकही कहानियां शेयर करते हैं जिसने पीढ़ियों को बनाया है. लेटेस्ट एपिसोड में अलीशा चिनॉय थीं.

अलीशा चिनॉय का एक्टिंग का सपना

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इंडिया की 'इंडिपॉप क्वीन' के नाम से मशहूर, अलीशा चिनॉय ने 80 और 90 के दशक में अपने आइकॉनिक चार्टबस्टर्स, वोकल्स और ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस से म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी.

उन्होंने इंडियन सिनेमा की सबसे मशहूर प्लेबैक सिंगर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन शुरू में उनकी आर्टिस्टिक ख्वाहिशें रिकॉर्डिंग स्टूडियो से आगे तक फैली हुई थीं. अपने शुरुआती करियर की ख्वाहिशों और एक्टिंग में एक हैरान करने वाली नाकामी के बारे में बात की.

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फाइनल ऑडिशन में नहीं गईं अलीशा

अलीशा ने बताया, 'सिंगिंग के अलावा, मैं एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी. ये एक ऐसी कहानी है जो आमिर जानते हैं. ये कयामत से कयामत तक के लिए था. मैं एक ऑडिशन के लिए गई और उन्होंने मेरे साथ डायलॉग्स की रिहर्सल की. मैं घर गई और कहा, 'यार, मैं तो रो नहीं सकती.' मुझे बॉलीवुड फिल्मों में पूरा एक्टिंग सीन बहुत बनावटी लगता है. कोई रियलिज़्म नहीं है. मुझे वह पूरा स्टाइल पसंद नहीं आया और मुझे लगा कि मैं एक एक्ट्रेस के तौर पर अनकम्फर्टेबल रहूंगी. 

मैंने खुद से कहा, 'नहीं, तुम बस एक अच्छी सिंगर हो, यह एक्टिंग वाली बात भूल जाओ.' तो, मैं फ़ाइनल ऑडिशन के लिए नहीं गई. वहां सिर्फ़ दो लोग थे मैं और जूही. वह (आमिर) काफ़ी नाराज़ थे कि मैं नहीं गई, और फिर वह काफ़ी खुश हुए कि मुझे एहसास हुआ कि यह एक बड़ी गलती थी. यह एक बहुत बड़ी गलती थी! मैं उसके बाद सिर्फ़ एक बार आमिर से मिली, और हम बस एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराए. कम से कम वह मुस्कुराए. मुझे लगा कि वह मुझे देखकर कहेंगे, 'बेवकूफ़ औरत!'

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 28 Sep 2026 08:26 PM (IST)
Tags :
Alisha Chinai
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