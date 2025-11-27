अलीशा चिनॉय इंडियन पॉप और बॉलीवुड म्यूजिक की सबसे शानदार आवाज़ों में से एक हैं. उनकी खूबसूरत आवाज़ ने 90 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में एक पूरी जनरेशन के दिलों पर राज किया था और उनके चार्ट-टॉपर आज भी प्लेलिस्ट में गूंजते हैं. कल्ट क्लासिक "मेड इन इंडिया" के लिए फेमस अलीशा को आज भी एक ट्रेंडसेटर के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने इंडियन पॉप जगत को नया रूप दिया था. हालांकि एक लंबे समय से अलीशा बॉलीवुड से दूर हैं. वहीं अब एक इंटरव्यू में इस सिंगर ने इसकी वजह का खुलासा किया है.

बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग से क्यों सालों से दूर हैं अली चिनॉय?

दरअसल द फ्री प्रेस जर्नल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान जब अलीशा से पूछा गया कि इतने सालों तक बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग से उन्हें किस वजह ने दूर रखा तो उन्होंने खुलकर कहा कि उनका यह फैसला कोई इम्पलसिव फैसला नहीं था, बल्कि इमोशल और प्रोफेशनल थकान का नतीजा था. उन्होंने कहा, “सच कहूं तो, मैं बॉलीवुड म्यूजिक से ऊब चुकी थी. एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी. मैं कुछ अलग करना चाहती थी. "

अलीशा ने बताया कि उन्हें फ़िल्मों के म्यूजिकल डायरेक्शन से सैपरेशन जैसा महसूस होने लगा था, जिससे उन्होंने समझौता करने के बजाय एक तरफ़ हटने का मन बना लिया.

इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और अवैध कॉन्ट्रेक्ट भी थे वजह

क्रिएटिव थकान के अलावा, अलीशा ने इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स का भी खुलासा किया. उन्होंने कहा"इसके और भी कारण थे, जैसे चल रही राजनीति. " उन्होंने कहा, "कलाकारों के लिए कॉपीराइट के मुद्दे, अन्याय और निष्पक्षता का अभाव, हमें बस ऐसे कॉन्ट्रेक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जो, मेरी राय में, पूरी तरह से अवैध थे. इसलिए, मैंने उन पर साइन करने से इनकार कर दिया, और यही एक और कारण था कि लोग मुझे फ़ोन नहीं करते थे."

क्वेशनेबल एग्रामेंट को ठुकराने के उनके फ़ैसले के कारण उन्हें कम मौके मिले, लेकिन अलीशा ने साफ़ कर दिया कि वह अपने सिद्धांतों पर डटी रहेंगी और उन्होंने ऐसा बिना किसी पछतावे के किया. वे कहती हैं, "यह मुझे ठीक लगा."

पर्सनल वजह से भी हुईं थीं बॉलीवुड से दूर

अलीशा ने यह भी बताया कि उनका यह कदम सिर्फ़ प्रोफेशनल सिचुएशन की वजह से नहीं था. बल्कि ज़िंदगी भी एक ख़ास जगह और ध्यान मांगती थी. उन्होंन कहा, "मुझे बहुत लंबे समय तक दूर रहना पड़ा क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यू भी थे." उन्होंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया लेकिन एक्सेप्ट किया कि ये टाइम उनकी भलाई और ग्रोथ के लिए ज़रूरी था.