आलिया भट्ट इन दिनों फिल्मों से ब्रेक लेकर स्पेन घूम रही हैं. वो स्पेन के मालोर्का में अपनी गर्ल गैंग के साथ छुट्टियां मना रही हैं, जिसकी फोटोज सामने आईं हैं. उनकी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर ने इस ट्रिप की कई फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. उनके वेकेशन की ये फोटोज फैंस का ध्यान खींच रही हैं.

समुंदर किनारे आलिया की पूरी गैंग

आकांक्षा रंजन कपूर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें आलिया अपनी दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ रही हैं. पूरे फोटो डंप में कभी वो कैफे में बैठकर बातें करती दिख रही हैं, तो कभी बीच पर पूरी गैंग के साथ पोज देती हुई. एक फोटो में सभी दोस्त समुंदर किनारे खड़े होकर हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं.

इस पोस्ट के साथ आकांक्षा ने लिखा है - दिस एंड नथिंग एल्स. मतलब वो इस वेकेशन को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि उनका कहना है कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए.

सहेलियों संग आलिया का वेकेशन लुक

इस ट्रिप में आलिया के लुक्स भी काफी चर्चा में हैं. एक फोटो में वो रेड कलर के बीच आउटफिट में हैं और सिर पर व्हाइट बैंडाना बांधा हुआ है, जो उन पर बहुत सूट कर रहा है. एक और लुक में उन्होंने व्हाइट लेस वाला जालीदार टॉप पहना है जो उन्हें काफी ग्लैमरस लुक दे रहा है.

शाम के लिए आलिया ने रेड कलर की ड्रेस को चुना है. इसी फोटो को उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फोटो भी बना लिया है. पिक्स में उनकी दोस्तों के लुक्स भी बहुत अट्रैक्टिव हैं. कुल मिलाकर आलिया का ये वेकेशन लुक्स एकदम सिंपल होने के बावजूद बेहद स्टनिंग हैं.

यहां देखें फोटोज -

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आलिया भट्ट की अपकमिंग फि्लमें

काम की बात करें तो आलिया पिछली बार ‘अल्फा’ में दिखी थीं. उसमें उनके साथ शरवरी वाघ थीं और ये फिल्म वाईआरएफ की स्पाई फिल्म थी. अब आलिया की बड़ी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ आ रही है, जिसे संजय लीला भंसाली बना रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी हैं. फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.

इसके अलावा उनकी और भंसाली के साथ एक और फिल्म ‘इंशाअल्लाह’ को लेकर भी अक्सर बात होती रहती है, पर अभी तक उस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.