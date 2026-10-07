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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्पेन में अपनी गर्ल गैंग संग वेकेशन एंजॉय कर रहीं आलिया भट्ट, बीच आउटफिट में दिखा ग्लैमरस अवतार

स्पेन में अपनी गर्ल गैंग संग वेकेशन एंजॉय कर रहीं आलिया भट्ट, बीच आउटफिट में दिखा ग्लैमरस अवतार

आलिया भट्ट इन दिनों स्पेन में वेकेशन मना रही हैं. उनकी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन ने ट्रिप की फोटोज शेयर की हैं. दोनों एक्ट्रेस बीच आउटफिट में ग्लैमरस नजर आ रही हैं. देखें तस्वीरें.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 07 Oct 2026 01:12 PM (IST)
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आलिया भट्ट इन दिनों फिल्मों से ब्रेक लेकर स्पेन घूम रही हैं. वो स्पेन के मालोर्का में अपनी गर्ल गैंग के साथ छुट्टियां मना रही हैं, जिसकी फोटोज सामने आईं हैं. उनकी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर ने इस ट्रिप की कई फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. उनके वेकेशन की ये फोटोज फैंस का ध्यान खींच रही हैं.

समुंदर किनारे आलिया की पूरी गैंग 

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आकांक्षा रंजन कपूर ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें आलिया अपनी दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताती नजर आ रही हैं. पूरे फोटो डंप में कभी वो कैफे में बैठकर बातें करती दिख रही हैं, तो कभी बीच पर पूरी गैंग के साथ पोज देती हुई. एक फोटो में सभी दोस्त समुंदर किनारे खड़े होकर हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं.

स्पेन में अपनी गर्ल गैंग संग वेकेशन एंजॉय कर रहीं आलिया भट्ट, बीच आउटफिट में दिखा ग्लैमरस अवतार

इस पोस्ट के साथ आकांक्षा ने लिखा है - दिस एंड नथिंग एल्स. मतलब वो इस वेकेशन को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि उनका कहना है कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए. 

सहेलियों संग आलिया का वेकेशन लुक

इस ट्रिप में आलिया के लुक्स भी काफी चर्चा में हैं. एक फोटो में वो रेड कलर के बीच आउटफिट में हैं और सिर पर व्हाइट बैंडाना बांधा हुआ है, जो उन पर बहुत सूट कर रहा है. एक और लुक में उन्होंने व्हाइट लेस वाला जालीदार टॉप पहना है जो उन्हें काफी ग्लैमरस लुक दे रहा है.

स्पेन में अपनी गर्ल गैंग संग वेकेशन एंजॉय कर रहीं आलिया भट्ट, बीच आउटफिट में दिखा ग्लैमरस अवतार

शाम के लिए आलिया ने रेड कलर की ड्रेस को चुना है. इसी फोटो को उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फोटो भी बना लिया है. पिक्स में उनकी दोस्तों के लुक्स भी बहुत अट्रैक्टिव हैं. कुल मिलाकर आलिया का ये वेकेशन लुक्स एकदम सिंपल होने के बावजूद बेहद स्टनिंग हैं.

यहां देखें फोटोज -

 
 
 
 
 
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 आलिया भट्ट की अपकमिंग फि्लमें

काम की बात करें तो आलिया पिछली बार ‘अल्फा’ में दिखी थीं. उसमें उनके साथ शरवरी वाघ थीं और ये फिल्म वाईआरएफ की स्पाई फिल्म थी. अब आलिया की बड़ी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ आ रही है, जिसे संजय लीला भंसाली बना रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी हैं. फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.

इसके अलावा उनकी और भंसाली के साथ एक और फिल्म ‘इंशाअल्लाह’ को लेकर भी अक्सर बात होती रहती है, पर अभी तक उस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 07 Oct 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
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