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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआलिया भट्ट ने 'रामायण' के सेट से शेयर की राहा संग रणबीर कपूर की क्यूट फोटोज

आलिया भट्ट ने 'रामायण' के सेट से शेयर की राहा संग रणबीर कपूर की क्यूट फोटोज

Ramayana unseen glimpses: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर आलिया भट्ट ने रणबीर पर गर्ल जताया साथ ही बेटी राहा के साथ क्यूट मोमेंट की तस्वीरें भी साझा की है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Nov 2026 06:23 PM (IST)
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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का फर्स्ट पार्ट रिलीज कर दिया गया है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से काफी पसंद किया गया है. फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस से लेकर सोशल मीडिया तक पर छा गई है. हर कोई इसी की बात कर रहा है. यहां तक कि एसएस राजामौली भी रणबीर कपूर को भगवान राम के अवतार में देख उनके मुरीद हो गए हैं. 

इसी बीच अब आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर 'रामायण' के सेट से रणबीर कपूर और बेटी राहा कपूर की अनसीन तस्वीरें शेयर की है. ये क्यूट मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं, आलिया ने रणबीर के लिए इसके साथ स्पेशल नोट भी लिखा है.

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आलिया ने रणबीर कपूर पर जताया गर्व

आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर और राहा के क्यूट मोमेंट की फोटोज शेयर करते हुए एक्टर के लिए स्पेशल नोट भी लिखा है. वो लिखती हैं, 'आपने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी और फिर भी उसके लिए आपके पास सब कुछ बचा रहा. मुझे आप पर बहुत गर्व है, रणबीर! उन सभी लोगों पर भी, जिन्होंने फिल्म के इस शानदार अनुभव में अपना दिल और जान लगा दी. कुछ कहानियां हम सबके लिए सबसे बड़ी होती हैं, और रामायण उनमें से एक है.'

 
 
 
 
 
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वहीं, सोशल मीडिया पर सामने आई फोटोज में देखा जा सकता है कि रणबीर कपूर वनवास सीक्वेंस के शूट के दौरान के वेषभूषा में नजर आते हैं. इसमें वो कमाल के दिखते हैं और पहाड़ियों के बीच बेटी राहा को भी टाइम देते नजर आते हैं. वो उन पर प्यार भी लुटाते हैं. इस क्यूट मोमेंट को काफी पसंद किया जा रहा है और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'रामायण' के बारे में

बहरहाल, अगर 'रामायण' के बारे में बात करें तो इस फिल्म में रणबीर कपूर ने राम की भूमिका निभाई है और इसमें साई पल्लवी उनके साथ लीड रोल में हैं. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिले हैं, जिसका फायदा इसे बॉक्स ऑफिस पर मिलता दिखाई दे रहा है. फिल्म धड़ल्ले से कमाई कर रही है. 

इसके फर्स्ट पार्ट में रावण के जीवन पर आधारित कहानी को दिखाया गया है. वहीं, भगवान राम के जीवन का भी कुछ हिस्सा फिल्माया गया है. फिल्म में रणबीर के साथ यश की भी काफी तारीफ हो रही है. इसे देखने के बाद दूसरे पार्ट के लिए लोगों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 05 Nov 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
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