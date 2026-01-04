नए साल में आलिया भट्ट ने शेयर की क्यूट फैमिली फोटो, रणबीर और राहा की मस्ती और फिदा हुए फैंस

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने कई प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग फिल्मों को लेकर खूब चर्चा में हैं. ऐसे में उन्होंने आज अपने फैंस के लिए एक खास तोहफा दिया. आलिया ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसे उन्होंने 2026 के वेलकम के कैप्शन के साथ पोस्ट किया है. इस तस्वीर में आलिया के साथ उनके पति रणबीर कपूर और उनकी बेटी राहा भी नजर आ रहे हैं. तस्वीर में ये तीनों मिलकर नए साल की खुशियों को एन्जॉय करते दिख रहे हैं और फैमिली वाइब्स फैंस को खूब भा रही हैं.

4 जनवरी 2026 को आलिया भट्ट ने साल की पहली फोटो शेयर की है जिसमें वो अपने पति और बेटी के साथ मस्ती करती हुई दिख रही हैं. तस्वीर में रणबीर कपूर अपनी बेटी को हवा में उछाल रहे हैं और आलिया लाडली को देख मुस्कुराती हुई दिख रही हैं. समंदर के किनारे, सनसेट के बीच आलिया, रणबीर और राहा की ये फोटो फैंस का दिल जीत रही है. इस पोस्ट के साथ आलिया ने कैप्शन में लिखा- 'आगे बढ़ते रहो प्यारे....'

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)