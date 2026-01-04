नए साल में आलिया भट्ट ने शेयर की क्यूट फैमिली फोटो, रणबीर और राहा की मस्ती और फिदा हुए फैंस
Alia Bhatt Post: एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में रणबीर कपूर और बेटी राहा कपूर की एक खास तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. राहा की इस फोटो को देखकर फैंस बेहद खुश हो गए हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने कई प्रोजेक्ट्स और अपकमिंग फिल्मों को लेकर खूब चर्चा में हैं. ऐसे में उन्होंने आज अपने फैंस के लिए एक खास तोहफा दिया. आलिया ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसे उन्होंने 2026 के वेलकम के कैप्शन के साथ पोस्ट किया है. इस तस्वीर में आलिया के साथ उनके पति रणबीर कपूर और उनकी बेटी राहा भी नजर आ रहे हैं. तस्वीर में ये तीनों मिलकर नए साल की खुशियों को एन्जॉय करते दिख रहे हैं और फैमिली वाइब्स फैंस को खूब भा रही हैं.
4 जनवरी 2026 को आलिया भट्ट ने साल की पहली फोटो शेयर की है जिसमें वो अपने पति और बेटी के साथ मस्ती करती हुई दिख रही हैं. तस्वीर में रणबीर कपूर अपनी बेटी को हवा में उछाल रहे हैं और आलिया लाडली को देख मुस्कुराती हुई दिख रही हैं. समंदर के किनारे, सनसेट के बीच आलिया, रणबीर और राहा की ये फोटो फैंस का दिल जीत रही है. इस पोस्ट के साथ आलिया ने कैप्शन में लिखा- 'आगे बढ़ते रहो प्यारे....'
इसी के साथ आलिया ने सभी को 2026 की शुभकामनाएं भी दी हैं. आलिया की इस तस्वीर को फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं और साथ ही लाल दिल वाला इमोजी बना रहे हैं.
आलिया जल्द ही फिल्म 'अल्फा' और 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी. 'अल्फा' एक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में आलिया के साथ शरवरी वाघ और बॉबी देओल भी नजर आएंगे. इस फिल्म के अलावा आलिया 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ नजर आएंगी. 'लव एंड वॉर' का निर्देशन संजय लीला भंसाली करेंगे. इस फिल्म के सेट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुकी हैं.
रणबीर कपूर फिल्म 'लव एंड वॉर' के अलावा नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगे. 'रामायण' का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा और दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज हो सकता है. 'रामायण' में रणबीर प्रभु राम की भूमिका में नजर आएंगे. कन्नड़ एक्टर यश रावण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. सनी देओल राम भक्त हनुमान के रोल में और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे.
