डोंट बी शाय' में एक्टिंग नहीं करना चाहती थीं आलिया, नए एक्टर्स को को लेकर थीं नर्वस
आलिया भट्ट की प्रोड्यूस की गई 'डोंट बी शाय' में उन्होंने एक्टिंग से इनकार किया. नए एक्टर्स और डायरेक्टर को लॉन्च करने को लेकर वह ज्यादा नर्वस हैं. फिल्म 25 सितंबर को प्राइम वीडियो पर आएगी.
अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी प्रोड्यूस की गई फिल्म 'डोंट बी शाय' को लेकर सुर्खियों में हैं. अभिनेत्री ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान बताया कि वह फिल्म के साथ चार नए एक्टर्स और एक नए डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने को लेकर ज्यादा नर्वस हैं.
फिल्म में एक्टिंग नहीं करेंगी आलिया
ट्रेलर लॉन्च के दौरान आलिया से पूछा गया था कि क्या उन्हें कभी लगा कि उन्हें भी इस फिल्म में एक्टिंग करनी चाहिए थी, तो इस पर उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस फिल्म में एक्टिंग करनी चाहिए थी.
आलिया ने फिल्म को लेकर उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने से उन्हें एक अलग तरह की खुशी मिली है, क्योंकि वह शुरू से ही इसकी कहानी और इसकी दुनिया बनाने में शामिल रही हैं. उन्होंने कहा, 14 साल पहले मैंने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से एक एक्टर के तौर पर अपना डेब्यू किया था और अब इतने सालों बाद मैं चार नए एक्टर्स और एक नए डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही हूं और मैं अभी उनसे कहीं ज्यादा नर्वस हूं. क्योंकि, आपके सवाल का जवाब दूं तो, मुझे एक एक्टर होना और कैमरे के सामने रहना पसंद है, लेकिन एक प्रोड्यूसर होने का एक अलग ही तरह का सुकून है.
View this post on Instagram
ये भी पढ़ेंः 'वो अलग लेवल का बंदा है....', बिग बॉस में अरिजीत सिंह पर बोले 'फेम गुरुकुल' विनर काजी तौकीर
एक्ट्रेस ने आगे कहा: जब फिल्म की निर्देशक श्रीति मुखर्जी हमारे पास इस मूवी बनाने का आइडिया लेकर आईं, तो हमने ही कहा कि चलो इसे साथ में करते हैं और फिर हम इसे अपने प्यारे पार्टनर्स के पास ले गए. यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और हर कोई इससे जुड़ पाएगा.
डोंट बी शाय' की कहानी
श्रीति मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'डोंट बी शाय' 20 साल की लड़की श्यामिली 'शाइ' दास की कहानी है, जो मानती है कि उसने ज़िंदगी को समझ लिया है, लेकिन वह देखती है कि उसकी सोची-समझी जिंदगी एक अचानक मोड़ ले लेती है, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है.
इसमें आरुषि बजाज, पीयूष खाती, बियांका अरोड़ा और अंश दुग्गल जैसे नए चेहरे मुख्य भूमिकाओं में हैं. उनके साथ कुणाल रॉय कपूर और नेहा धूपिया भी नजर आएंगे. 25 सितंबर 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है.
View this post on Instagram
ये भी पढ़ेंः अजीत की रेस में विजय की एंट्री, आज सिल्वरस्टोन में दिखेगा अनोखा नजारा