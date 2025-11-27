13 साल के करियर में इस एक्ट्रेस ने दी हैं सिर्फ 3 फ्लॉप फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर करती हैं राज
Alia Bhatt Movies Report: बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस आलिया भट्ट को इंडस्ट्री में 13 साल हो गए हैं. वो इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से छाई हुई हैं. फैंस उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं.
बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की बात होती है तो सबसे पहले नाम आलिया भट्ट का आता है. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है. आलिया की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है उनके लिए फैंस दीवाने हैं. जब भी आलिया की किसी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो उसके लिए लोगों में एक्साइटमेंट अलग ही देखने को मिलती है. आलिया को इंडस्ट्री में 13 साल हो चुके हैं. आइए आपको बताते हैं 13 साल में उन्होंने कितनी हिट और फ्लॉप फिल्में दी हैं.
इस फिल्म से किया डेब्यू
आलिया भट्ट ने बॉलीवुड में साल 2013 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था. इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में नजर आए थे. आलिया भट्ट की पहली ही फिल्म हिट साबित हुई थी. उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं. उन्होंने लगातार 6 हिट फिल्में भी दी थीं.
ये थीं फ्लॉप फिल्में
आलिया भट्ट ने अपने 13 साल के करियर में बहुत ही कम फ्लॉप फिल्में दी हैं. उनकी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट बहुत कम है. पहली फ्लॉप फिल्म शानदार (43.13 करोड़) उसके बाद कलंक (80.35 करोड़) और तीसरी फ्लॉप फिल्म जिगरा (30.69 करोड़) है.
ये रहीं एवरेज फिल्में
आलिया की कई फिल्में एवरेज रही हैं. एवरेज फिल्मों की बात करें तो इसमें हाइवे, उड़ता पंजाब, ब्रह्मास्त्र हैं. बाकी सारी फिल्में उनकी हिट और सुपरहिट रही हैं.
आलिया की हिट फिल्में
आलिया ने अपने करियर में ज्यादातर फिल्में हिट और सुपरहिट ही दी हैं. इन फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है. इसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2 स्टेट्स, हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया, कपूर एंड संस, डियर जिंदगी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी, गली बॉय, गंगूबाई काठियावाड़ी, आरआरआर और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी शामिल हैं.
आलिया की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे.
