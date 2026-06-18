लंका जलाने निकली आलिया कहीं डूबा ना दे YRF की लंका? फैंस के कमेंट्स कर रहे हैं हैरान

Fans Reaction On Alpha Trailer: यशराज फिल्म्स की मच अवेटेड फिल्म 'अल्फा' का ट्रेलर बुधवार को रिलीज कर दिया गया था. इसका टीजर हाल ही में आया था और इसके बाद फैंस इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे. हालांकि फैंस को टीजर के बाद ट्रेलर देखने पर भी निराशा हाथ लगी है. ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में फैंस अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. अब कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेलर में लंका जलाने की बात कहने वाली आलिया भट्ट कहीं यशराज फिल्म्स की लंका ना डुबो दें.

बता दें कि फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट सीता नाम के किरदार में नजर आएंगी. वहीं फिल्म का हिस्सा बॉबी देओल, अनिल कपूर और शरवरी वाघ भी हैं. ये फिल्म जुलाई में रिलीज होगी. हालांकि जैसी उम्मीद फैंस को ट्रेलर से थी वो जादू चल नहीं पाया है. ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि फैंस इस तरह के कमेंट्स लगातार कर रहे हैं.

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'अल्फा' के ट्रेलर ने फैंस को किया निराश

एक यूजर ने यूट्यूब पर ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में लिखा, 'सबसे बहादुरी का काम यह है कि उन्होंने कमेंट सेक्शन खुला रखा है.' वहीं एक अन्य यूजर ने इसका मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'महिलाओं और सज्जनों, इसके लिए तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है.' आगे यूजर ने हंसने वाली इमोजी भी लगाई है.

'बच्चा है तू मेरा...'

एक यूजर ने लिखा, 'यशराज फिल्म्स फिल्म फ्लॉप होने के बाद आलिया: लड़के ही क्यों मज़ा करें?' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'वे अल्फा के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसी बीच जमील जमाली (धुरंधर फिल्म का किरदार) कह रहा है- 'बच्चा है तू मेरा.'

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जमकर उड़ाया आलिया का मजाक

आगे एक यूजर ने आलिया भट्ट का मजाक उड़ाते हुए लिखा, 'आलिया यहां एक मजाक बनकर रह गई हैं.' एक यूजर ने कमेंट किया, 'हम अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है. 'एक अन्य ने हंसने वाले इमोजी के साथ कमेंट में लिखा, 'बिना दर्शकों के 1000 करोड़ का कलेक्शन होने वाला है.'





ऋतिक रोशन करेंगे कैमियो

आलिया भट्ट और बॉबी देओल की फिल्म अल्फा 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है. इसका डायरेक्शन शिव रवैल ने किया है और इसके प्रोड्यसूर हैं आदित्य चोपड़ा. अल्फा में ऋतिक रोशन कैमियो करते हुए दिखेंगे. ट्रेलर के आखिरी में उनकी झलक नजर आई थी.