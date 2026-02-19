सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: बीते दिन रणबीर और आलिया अपनी बेटी और माओं के साथ एक शादी में शामिल हुए. इस दौरान जहां रणबीर ने बेटी संभालने की जम्मेदारी उठाई तो वहीं आलिया सास संग खूब गप्पे मारती दिखीं.
बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बुधवार को अपनी 3 साल की बेटी राहा कपूर के साथ फैमिली आउटिंग पर निकले थे. उनके साथ नीतू कपूर और सोनी राजदान भी स्पॉट हुईं. दरअसल सभी एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए पहुंचे थे. वहीं अब इनकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
रणबीर ने बेटी संभाली, सास से गप्पे मारती दिखीं आलिया
बता दें कि रणबीर और आलिया सिंपल इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट में वेडिंग फंक्शन में पहुंचे थे. वहीं नीतू और सोनी स्टाइलिश सूट में नजर आईं.वायरल हो रहे वीडियो में रणबीर अपनी बेटी राहा को गोद में लिए हुए दिख रहे हैं, जबकि आलिया भट्ट अपनी सास नीतू कपूर और मां सोनी राजदान के साथ खूब बातें करती हुई नजर आ रही हैं. वेन्यू में घुसते समय पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था, और उन्हें वहां मौजूद स्टाफ को ग्रीट करते भी देखा गया.
रणबीर ने फंक्शन लिए क्या पहना थे आउटफिट
रणबीर ने इस मौके के लिए सिंपल ट्रेडिशनल कपड़े चुने थे. एक्टर ने ब्लैक कॉटन कुर्ता पहना था और इसके साथ व्हाइट कलर की पैंट के साथ पेयर किया था. इसके साथ उन्होंने सनग्लासेस, एक शानदार घड़ी और बेज कलर के साबर ड्रेस शूज़ से अपना लुक कंप्लीट किया था. फ़िनिशिंग टच देने के लिए, रणबीर ने क्लीन-शेव लुक चुना था और अपने बालों को साइड-पार्टेड, बैकस्वेप्ट हेयरडू में स्टाइल किया था.
आलिया का फंक्शन के लिए लुक
इस बीच, आलिया ने अपने पति के आउटफिट को एक ऑल-व्हाइट, सिंपल आउटफिट में कॉम्प्लिमेंट किया, जहाँ उन्होंने भी मिनिमल स्टाइल अपनाया. उन्होंने एक व्हाइट शॉर्ट कुर्ता पहना था जिसमें फुल-लेंथ स्लीव्स, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, सीक्विन डिटेलिंग, सामने की तरफ स्लिट के साथ एक गोल नेकलाइन और एक रिलैक्स्ड सिल्हूट था. उन्होंने मैचिंग पैंट के साथ अटायर को पूरा किया था. इस बीच, एक्सेसरीज़ के लिए, उन्होंने गोल्ड स्टेटमेंट झुमकी और एक शानदार रिंग पहनी थी जिसमें एक बड़ा डायमंड सेंटरस्टोन था. अपने बालों को हाफ-अपडू में बांधकर, आलिया ने अपने वेडिंग गेस्ट अटायर को फ़िनिशिंग टच देने के लिए मिनिमल मेकअप चुना था.
आलिया-रणबीर वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो कपल की एक साथ लव एंड वॉर फिल्म आने वाली है. इसमें विक्की कौशल भी नजर आएंगे. वहीं आलिया की अल्फा भी रिलीज होने वाली है. जबकि रणबीर कपूर रामायण पार्ट 1 की शूटिंग में बिजी हैं.
