ससुरालवालों संग आलिया भट्ट ने किया दिवाली सेलिब्रेट, रॉयल आउटफिट पहन करीना कपूर ने दिखाया नवाबी अंदाज
Diwali celebration 2025: आलिया भट्ट ने ससुरालवालों के साथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाया और फैमिली बॉन्डिंग की झलक दिखाई. वहीं करीना कपूर ने रॉयल ट्रेडिशनल आउटफिट में नवाबी अंदाज से सभी का दिल जीत लिया.
दीपावली का त्योहार पूरे जोश के साथ शुरू हो चुका है और बॉलीवुड सितारे भी अपने परिवारों के संग रोशनी के इस त्योहार का आनंद ले रहे हैं. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने नीतू कपूर और पूरे कपूर परिवार के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट किया.
खान और कपूर परिवार में छाई दिवाली की रौनक
वहीं, सोहा अली खान ने भाई सैफ अली खान और भाभी करीना कपूर के साथ मिलकर खान परिवार की दिवाली पार्टी को इंजॉय किया. वहीं, आलिया भट्ट ने अपनी सास नीतू कपूर और पूरे ससुराल परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाया. नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें कपूर परिवार की खुशियों से भरी तस्वीरें नजर आ रही हैं.
गोल्डन साड़ी में आलिया भट्ट का रॉयल लुक
गोल्डन साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में आलिया भट्ट का लुक बेहद खूबसूरत लग रहा था.‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ एक्ट्रेस ने अपने ट्रेडिशनल अंदाज को चोकर नेकलेस और मैचिंग मांग टीका से खूबसूरती से पूरा किया. तस्वीरों में आलिया और नीतू कपूर के साथ कपूर बहनें करीना और करिश्मा भी नजर आईं, जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स में कमाल की लग रही थीं. बताया जा रहा है कि नए घर में शिफ्ट होने से पहले आलिया और रणबीर ने अपनी मां के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट की.
सोहा, सैफ और करीना संग दिखी फैमिली बॉन्डिंग
दीपावली के इस खास मौके पर आलिया और रणबीर अपने नए घर में भी जश्न मनाने वाले हैं, जिसका रिनोवेशन हाल ही में पूरा हुआ है. इस सेलिब्रेशन में केवल करीबी लोग शामिल होंगे. वहीं, एक्ट्रेस सोहा अली खान के लिए भी दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ मनाए गए खूबसूरत पलों की तस्वीरें शेयर की हैं.
इनमें बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान, उनकी भाभी करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, अमृता अरोड़ा, उनके पति कुणाल खेमू और बेटी इनाया नौमी खेमू दिखाई दे रही हैं. सोहा, सैफ, और अमृता अरोड़ा रेड कलर के ट्रेडिशनल ड्रेसेस में एक साथ नजर आए, वहीं बेबो ब्लू कलर के लहंगे में बेहद स्टाइलिश दिखीं. सोहा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "कल रात हाई एनर्जी के साथ जश्न की शुरुआत हुई.
दीपावली पर अमिताभ का स्पेशल मैसेज
दिवाली के शुभ अवसर पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस को ढे़र सारी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर सभी को त्योहार की बधाई दी. उनका यह संदेश फैंस के लिए बेहद खास और भावनाओं से भरा दिखा.
T 5537 टी ५५३७ -दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएँ pic.twitter.com/gsUKGdwDUF— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 19, 2025
