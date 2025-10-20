हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडससुरालवालों संग आलिया भट्ट ने किया दिवाली सेलिब्रेट, रॉयल आउटफिट पहन करीना कपूर ने दिखाया नवाबी अंदाज

ससुरालवालों संग आलिया भट्ट ने किया दिवाली सेलिब्रेट, रॉयल आउटफिट पहन करीना कपूर ने दिखाया नवाबी अंदाज

Diwali celebration 2025: आलिया भट्ट ने ससुरालवालों के साथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाया और फैमिली बॉन्डिंग की झलक दिखाई. वहीं करीना कपूर ने रॉयल ट्रेडिशनल आउटफिट में नवाबी अंदाज से सभी का दिल जीत लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Oct 2025 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

दीपावली का त्योहार पूरे जोश के साथ शुरू हो चुका है और बॉलीवुड सितारे भी अपने परिवारों के संग रोशनी के इस त्योहार  का आनंद ले रहे हैं. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने नीतू कपूर और पूरे कपूर परिवार के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट किया.

खान और कपूर परिवार में छाई दिवाली की रौनक
वहीं, सोहा अली खान ने भाई सैफ अली खान और भाभी करीना कपूर के साथ मिलकर खान परिवार की दिवाली पार्टी को इंजॉय किया. वहीं, आलिया भट्ट ने अपनी सास नीतू कपूर और पूरे ससुराल परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाया. नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर  कीं, जिनमें कपूर परिवार की खुशियों से भरी तस्वीरें नजर आ रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

गोल्डन साड़ी में आलिया भट्ट का रॉयल लुक
गोल्डन साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में आलिया भट्ट का लुक बेहद खूबसूरत लग रहा था.‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ एक्ट्रेस ने अपने ट्रेडिशनल अंदाज को चोकर नेकलेस और मैचिंग मांग टीका से खूबसूरती से पूरा किया. तस्वीरों में आलिया और नीतू कपूर के साथ कपूर बहनें करीना और करिश्मा भी नजर आईं, जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स में कमाल की लग रही थीं. बताया जा रहा है कि नए घर में शिफ्ट होने से पहले आलिया और रणबीर ने अपनी मां के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट की.

सोहा, सैफ और करीना संग दिखी फैमिली बॉन्डिंग
दीपावली के इस खास मौके पर आलिया और रणबीर अपने नए घर में भी जश्न मनाने वाले हैं, जिसका रिनोवेशन हाल ही में पूरा हुआ है. इस सेलिब्रेशन में केवल करीबी लोग शामिल होंगे. वहीं, एक्ट्रेस सोहा अली खान के लिए भी दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ मनाए गए खूबसूरत पलों की तस्वीरें शेयर की हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Soha (@sakpataudi)

इनमें बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान, उनकी भाभी करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, अमृता अरोड़ा, उनके पति कुणाल खेमू और बेटी इनाया नौमी खेमू दिखाई दे रही हैं. सोहा, सैफ, और अमृता अरोड़ा रेड कलर  के  ट्रेडिशनल ड्रेसेस में एक साथ नजर आए, वहीं बेबो ब्लू कलर के लहंगे में बेहद स्टाइलिश दिखीं. सोहा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "कल रात हाई एनर्जी के साथ जश्न की शुरुआत हुई.

दीपावली पर अमिताभ का स्पेशल मैसेज
दिवाली के शुभ अवसर पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस को ढे़र सारी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर कर सभी को त्योहार की बधाई दी. उनका यह संदेश फैंस के लिए बेहद खास और भावनाओं से भरा दिखा.

Published at : 20 Oct 2025 09:20 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Alia Bhatt Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रार्थना का बच्चा होगा किडनैप? अनुपमा के लाडले बेटे समर की होगी वापसी!
समर की होगी एक बार फिर से अनुपमा में वापसी, गौतम करेगा प्रार्थना के बच्चे को किडनैप
Advertisement

वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रार्थना का बच्चा होगा किडनैप? अनुपमा के लाडले बेटे समर की होगी वापसी!
समर की होगी एक बार फिर से अनुपमा में वापसी, गौतम करेगा प्रार्थना के बच्चे को किडनैप
विश्व
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
हांगकांग एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, लैंडिंग के दौरान प्लेन ने खोया कंट्रोल, समुद्र में जा गिरा कार्गो विमान; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya Deepotsav: अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
अयोध्या में दीपोत्सव पर बने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दीयों से जगमग हुई रामनगरी
यूटिलिटी
दिवाली पर पटाखे जलाने से पहले नोट कर लें ये सेफ्टी टिप्स, जानें क्या करें क्या नहीं?
दिवाली पर पटाखे जलाने से पहले नोट कर लें ये सेफ्टी टिप्स, जानें क्या करें क्या नहीं?
ट्रैवल
Sun Temple: भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर, जानें क्या है इन सूर्य मंदिरों में छिपे रहस्य और इतिहास?
भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर, जानें क्या है इन सूर्य मंदिरों में छिपे रहस्य और इतिहास?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget