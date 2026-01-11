हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआलिया भट्ट हुईं यामी गौतम की कायल, 'हक' में दमदार एक्टिंग की जमकर की तारीफ

आलिया भट्ट हुईं यामी गौतम की कायल, 'हक' में दमदार एक्टिंग की जमकर की तारीफ

Alia Bhatt: हाल ही में आलिया भट्ट ने यामी गौतम की फिल्म हक में दमदार परफॉर्मेंस देखकर उन्हें अपना फेवरेट और खुद को उनका फैन बताया. सोशल मीडिया पर ये स्टोरी आते ही वायरल हो गई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Jan 2026 01:51 PM (IST)
बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने यामी गौतम की नई फिल्म 'हक' देखी और सोशल मीडिया पर यामी की जमकर तारीफ की. आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यामी की पिक्चर शेयर की और लिखा कि यामी की परफॉर्मेंस ने उन्हें बहुत प्रभावित किया.

आलिया का प्यार भरा मैसेज
आलिया ने स्टोरी में लिखा, 'क्वीन, तुम पूरी तरह से कला, दिल और सोने जैसी हो. हक में तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरी अब तक की टॉप महिला परफॉर्मेंस में से एक है. जैसा कि मैंने फोन पर भी कहा था… मैं यामी की फैन हूं और बेसब्री से तुम्हारे अगले काम का इंतजार कर रही हूं जो हमें फिर से मोहित और एंटरटेन करेगा.' आलिया की ये बात यामी और उनके फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं थी.

फैंस के रिएक्शन
आलिया के इस पोस्ट के बाद यामी के फैंस सोशल मीडिया पर बेहद खुश हुए. लोग यामी और आलिया दोनों की तारीफ कर रहे हैं. कई फैंस ने लिखा कि यामी की स्किल, इमोशन और स्टाइल सच में कमाल की है. 

फिल्म में दमदार एक्टिंग
फिल्म 'हक' में यामी गौतम ने कोर्टरूम ड्रामा के जरिए अपने एक्टिंग का पूरा जलवा दिखाया है. उनके रोल में इमोशन की गहराई, डायलॉग और आत्मविश्वास साफ दिखता है. क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
यामी का करियर 
यामी गौतम ने हमेशा अपने काम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया है. चाहे फिल्म हो, वेब सीरीज हो या कोर्टरूम ड्रामा, उनके एक्टिंग में हमेशा अलग चमक और टैलेंट देखने को मिलता है.  

फैंस का इंतजार 
फैंस अब यामी के अगले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आलिया की तारीफ ने ये साबित कर दिया कि यामी सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुकी हैं. यामी गौतम की ये परफॉर्मेंस उनके करियर का एक और यादगार पल बन गई है. उनकी मेहनत और टैलेंट ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक बना दिया है.

Published at : 11 Jan 2026 01:51 PM (IST)
Yami Gautam Alia Bhatt Haq Film
