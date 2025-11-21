हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mirzapur Season 4: मिर्जापुर के सेट पर दिखे मुन्ना भैया, फैंस बोले- 'कुछ बड़ा होने वाला है'

Mirzapur Season 4: मिर्जापुर के सेट पर दिखे मुन्ना भैया, फैंस बोले- 'कुछ बड़ा होने वाला है'

Mirzapur Season 4: हाल ही में एक्टर अली फजल ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘मिर्जापुर द फिल्म’ की स्टारकास्ट संग कुछ तस्वीर साझा की है. इसके साथ ही एक्टर ने रिलीज को लेकर भी दर्शकों को जानकारी दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी की सबसे पॉपुलर और हाई-डिमांड सीरीज ‘मिर्ज़ापुर’ अब फिल्म रूप में सामने आने की तैयारी में है. ‘मिर्ज़ापुर द फिल्म’ को लेकर लगातार बढ़ते उत्साह के बीच हाल ही में एक्टर अली फजल ने अपने सोशल मीडिया पर सेट से एक बेहद दिलचस्प बिहाइंड-द-सीन तस्वीर साझा की. इस झलक ने न सिर्फ फैंस के दिलों में हलचल मचा दी, बल्कि फिल्म के लिए उनकी एक्साइटमेंट भी कई गुना बढ़ा दी है.

अली फजल ने शेयर किया पोस्ट
एक्टर अली फजल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की हैं, जो ‘मिर्जापुर द फिल्म’ के सेट से है. तस्वीर में शो की ओरिजिनल स्टारकास्ट - अली फज़ल (गुड्डू), पंकज त्रिपाठी (कलीन भैया), दिव्येंदु (मुन्ना), अभिषेक बनर्जी (कंपाउंडर), शाजी चौधरी (मक़बूल) - के साथ फिल्म में नया जुड़ने वाले जितेंद्र कुमार (बबलू) भी नजर आए.

इस पोस्ट को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, “फ़्रॉम द एम टीम - 7 इधर, 120 उधर. सिनेमा घरों में 120 बहादुर लगी है, देखिएगा. और हम? हमारा ज़रा वेट कीजिएगा. हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं. कमिंग सून इन थिएटर्स.” इस नोट के ज़रिए उन्होंने दर्शकों को फरहान अख्तर की 120 बहादुर देखने की सलाह दी और इशारों में बताया कि मिर्ज़ापुर: द मूवी भी जल्द ही सिनेमा घरों में आने वाली है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ali fazal (@alifazal9)

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, “एक अहम सीन के लिए ओरिजिनल कलाकारों का फिर से एक साथ आना बहुत खास था. अली चाहते थे कि फैंस भी उस पल की झलक देखें, इसलिए उन्होंने यह तस्वीर शेयर की. पूरी टीम बहुत समर्पण के साथ काम कर रही है और फिल्म मिर्ज़ापुर की दुनिया को एक नए स्तर पर ले जाएगी.” मुख्य कलाकारों की दोबारा एकजुटता और जितेंद्र कुमार के शामिल होने से फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है.

फिल्म के बारे में 
'मिर्जापुर द फिल्म' में फैंस के सभी पसंदीदा किरदार नजर आएंगे. इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु भी शामिल हैं. इस फिल्म में अभिषेक बनर्जी भी वापस आ रहे हैं, जो रहस्यमयी कंपाउंडर का अपना किरदार निभाएंगे.इसके अलावा फिल्म में सोनल चौहान का नाम भी शामिल हो गया है. साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि जितेंद्र कुमार बबूल पंडित का किरदार निभाएंगे. हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन वो टीम में शामिल हो चुके हैं. यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

Published at : 21 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Mirzapur Pankaj Tripathi Ali Fazal Mirzapur Season 4 Mirzapur The Film
