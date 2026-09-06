‘मिर्जापुर’ का क्लाइमेक्स चल रहा था, तभी थिएटर में पहुंचे अली फजल

जब आप किसी फिल्म को थिएटर में देखने जाते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं? एक अच्छी फिल्म, पसंदीदा किरदार और शायद ऐसा सीन, जिसे देखकर थिएटर में तालियां और सीटियां बज जाएं. लेकिन दिल्ली के कुछ फैंस के साथ शनिवार को इससे भी ज्यादा खास हुआ. वे थिएटर में गुड्डू भैया को पर्दे पर देखने पहुंचे थे, लेकिन अचानक उनके सामने असली गुड्डू भैया यानी अली फजल आ गए.

अली फजल की इस अचानक एंट्री ने थिएटर का पूरा माहौल बदल दिया. दरअसल, शनिवार शाम दिल्ली में ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की स्क्रीनिंग चल रही थी. लोग फिल्म देख रहे थे और कहानी अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी थी. तभी अली फजल अचानक थिएटर में पहुंच गए.

फिल्म में अली फजल का किरदार गुड्डू पंडित ‘मिर्जापुर’ फ्रेंचाइजी के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक है. ऐसे में फैंस के बीच उन्हें अचानक देखकर एक्साइटमेंट बढ़ना तय था. अली फजल ने भी दर्शकों को निराश नहीं किया. उन्होंने हाथ हिलाकर फिल्म को मिल रहे प्यार के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया.

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फैंस से मिले गुड्डू भैया

अली फजल ब्लैक शर्ट और जींस में थिएटर पहुंचे थे. सुरक्षा के बीच वह व्यूअर्स के बीच गए और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. कई फैंस उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए. इसके बाद अली फजल ने माइक लिया और थिएटर में मौजूद लोगों से बात की.

इस पूरे पल का वीडियो भी सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि अली फजल को अपने बीच देखकर फैंस कितने एक्साइटेड हैं.

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दो दिन में 50 करोड़ के पार पहुंच गई ‘मिर्जापुर: द मूवी’

‘मिर्जापुर: द मूवी’ को थिएटर में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की कमाई के आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 25.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसके बाद शनिवार को फिल्म ने 31 करोड़ रुपये कमाए. इस तरह दो दिनों में फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 56.75 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं दुनियाभर में फिल्म ने दो दिनों में 78.45 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है.

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‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. यह पहली बार है जब ‘मिर्जापुर’ की दुनिया ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर पहुंची है. फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले पुनीत कृष्णा ने लिखा है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, रसिका दुग्गल और श्वेता त्रिपाठी जैसे पुराने कलाकार अपने किरदारों में लौटे हैं. वहीं रवि किशन और जितेंद्र कुमार जैसे कलाकार भी इस कहानी का हिस्सा बने हैं.

फिल्म का कनेक्शन सीरीज की कहानी से है और इसमें सीजन 1 की ओरिजिनल कास्ट की वापसी हुई है. ऐसे में फैंस के लिए थिएटर में गुड्डू भैया को देखने के साथ-साथ खुद अली फजल का सामने आ जाना वाकई किसी सरप्राइज से कम नहीं था.