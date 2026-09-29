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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअलाना पांडे के घर गूंजेगी बेटी की किलकारी, जेंडर रिवील के दौरान फूट-फूटकर रोईं, देखें VIDEO

अलाना पांडे के घर गूंजेगी बेटी की किलकारी, जेंडर रिवील के दौरान फूट-फूटकर रोईं, देखें VIDEO

अलाना पांडे जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने पति इवोर मैकक्रे और बेटे रिवर के साथ खास अंदाज में बेबी का जेंडर रिवील किया, जिसके बाद पता चला कि उनके घर नन्ही परी आने वाली है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Sep 2026 12:06 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे की चचेरी बहन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे के घर एक बार फिर किलकारियां गूंजने वाली हैं. अलाना दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने अगस्त 2026 में पति इवोर मैकक्रे और बेटे रिवर के साथ एक खूबसूरत वीडियो शेयर कर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था.

अब अलाना पांडे और उनके पति इवोर मैकक्रे ने बेहद खास अंदाज में अपने होने वाले बच्चे का जेंडर रिवील किया है. कपल ने हाल ही में साथ में जेंडर रिवील केक काटा, जिसके अंदर पिंक कलर नजर आया. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके घर जल्द ही बेटी आने वाली है. ये देखकर अलाना काफी इमोशनल हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

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अलाना पांडे ने शेयर किया खूबसूरत वीडियो
अलाना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने पति इवोर मैकक्रे और बेटे रिवर के साथ नजर आ रही हैं. इस दौरान अलाना ने लेमन कलर की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है. वहीं, इवोर बेज शर्ट में नजर आए. कपल के बेटे रिवर ने भी येलो कलर की शर्ट पहनी थी. तीनों ने मैचिंग कलर थीम में ट्विनिंग की.

फूट-फूटकर रोईं अलाना पांडे
जेंडर रिवील के लिए घर को आइवरी, क्रीम, बेज और बटर येलो जैसे लाइट कलर से सजाया गया था. बैकग्राउंड में ऑफ-व्हाइट पर्दे लगे थे. वहीं, सेलिब्रेशन का सबसे खास हिस्सा केक था. क्रीम फ्रॉस्टिंग वाले इस केक को छोटे-छोटे पर्ल डिटेल्स और हल्के पीले फूलों से सजाया गया था. अलाना और इवोर ने जैसे ही केक काटा, अंदर का पिंक कलर देखकर उन्हें पता चला कि वो बेटी के माता-पिता बनने वाले हैं. ये देखते ही अलाना काफी इमोशनल हो गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं.

 
 
 
 
 
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'आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार है...'
इस वीडियो को शेयर करते हुए अलाना ने लिखा, 'आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार है.' उनके पोस्ट पर फैमिली मेंबर्स ने जमकर प्यार लुटाया है. अलाना की मां डीन पांडे ने कमेंट करते हुए लिखा, 'मेरी बेटी की बेटी होने वाली है.' वहीं, भावना पांडे ने लिखा, 'बेबी गर्ल.'

 
 
 
 
 
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कौन हैं अलाना पांडे?
अलाना पांडे, डियाने पांडे और चिक्की पांडे की बेटी हैं. वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं. वो वेब सीरीज 'द ट्राइब' में नजर आ चुकी अलाना अपने परिवार के साथ लॉस एंजिल्स में रहती हैं. वहीं, इवोर मैकक्रे एक अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर और फोटोग्राफर हैं. 

 
 
 
 
 
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कब हुई थी अलाना पांडे और इवोर मैकक्रे की शादी?
इवोर मैकक्रे और अलाना पांडे की पहली मुलाकात साल 2019 में एक हैलोवीन पार्टी के दौरान हुई थी. इसके बाद नवंबर 2019 में दोनों पहली डेट पर गए और यहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई. अलाना और इवोर ने 16 मार्च 2023 को मुंबई के द ताज महल पैलेस होटल में शादी की थी. जुलाई 2024 में इस कपल ने बेटे रिवर का वेलकम किया. अब ये कपल दूसरी बार पेरेंट्स बनने जा रहा है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Sep 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Alanna Panday Ivor McCray
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