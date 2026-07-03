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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' के बाद फिर से पर छाने की तैयारी में अक्षय खन्ना, आने वाली हैं ये धमाकेदार फिल्में

'धुरंधर' के बाद फिर से पर छाने की तैयारी में अक्षय खन्ना, आने वाली हैं ये धमाकेदार फिल्में

Akshay Khanna Upcoming Film: फिल्म 'धुरंधर' के बाद अक्षय खन्ना एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने आ रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 04:57 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में धमाल मचा दिया था. फिल्म में रहमान डकैत  के किरदार में उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी. वहीं अब अक्षय खन्ना एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रहे हैं. उनके  पास कई फिल्में लाइनअप है. आइए एक नजर डालते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों पर.

'इक्का' 
अक्षय खन्ना की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में 'इक्का' शामिल है. ये एक कोर्टरूम थ्रिलर है. फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और ये उनकी पहली डायरेक्ट-टू-ओटीटी रिलीज होगी. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लीगल ड्रामा और सस्पेंस का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा.

वहीं, अक्षय खन्ना फिल्म में एक अहम और दमदार निगेटिव किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म में दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी. इक्का 10 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

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'महाकाली'
अक्षय खन्ना जल्द ही फिल्म 'महाकाली' से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं. ये फिल्म निर्देशक प्रशांत वर्मा के सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक सुपरहीरो पीरियड फैंटेसी फिल्म है. फिल्म में अक्षय खन्ना गुरु शुक्राचार्य की भूमिका निभाते नजर आएंगे. उनका फर्स्ट लुक सामने आने के बाद फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिला. पूजा कोल्लुरु के निर्देशन में बन रही ये फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी. हालांकि, इसकी रिलीज डेट का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

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आदित्य धर की फिल्म में आ सकते हैं नजर
अक्षय खन्ना का नाम निर्देशक आदित्य धर की कथित ऐतिहासिक फिल्म से भी जोड़ा जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर बेस्ड हो सकती है, जिसमें प्रभास मुख्य भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, अक्षय खन्ना के चाणक्य का किरदार निभाने की चर्चा है. हालांकि, फिल्म और इसकी स्टारकास्ट को लेकर मेकर्स की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसनमेंट नहीं की गई है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 03 Jul 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Ikka
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