महाकाली के डायरेक्टर संग अक्षय खन्ना की सेल्फी वायरल, धुरंधर एक्टर इस फिल्म में मचाएंगे धमाल
Akshaye Khanna: अक्षय खन्ना इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. दृश्यम 3 के विवाद के बीच अब सुपरस्टार ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिसके सेट से पहली तस्वीर भी सामने आ गई है.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इस दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. उन्होनें फिल्म धुरंधर में अपनी दमदार एक्टिंग से लाखों दिलों की जीता, और उनके शानदार अभिनय को भी खूब सहारा गया. वहीं धुरंधर की सक्सेस के बीच एक्टर दृश्यम 3 छोड़ने को लेकर भी चर्चा में रहे और इसको लेकर काफी विवाद भी देखने को मिला. इन सबके बीच अब एक्टर ने अपनी अपकमिंग मूवी की शूटिंग शुरू कर दी है. दरअसल उनकी फिल्म के सेट से एक फोटो वायरल हो रही है. जिसमें एक्टर डायरेक्टर संग पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.
अक्षय खन्ना की सेल्फी वायरल
दअसल अक्षय खन्ना जल्द ही अपकमिंग फिल्म महाकाली में नजर आने वाले है, इस मूवी के जरिए वो साउथ सिनेमा में कदम रखेंगे. मुंबई के महबूब स्टूडियो में महाकाली की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी झलक फिल्म की डायरेक्टर पूजा कोल्लुरू ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. पूजा की इन फोटो में अक्षय खन्ना भी महाकाली के सेट पर नजर आए हैं.
'महाकाली' से आया एक्टर को फर्स्ट लुक
बीते साल सितंबर में पूजा ने 'महाकाली' फिल्म से अक्षय खन्ना का फर्स्ट लुक शेयर किया था. जिसमें एक्टर शुक्राचार्य के लुक में नजर आए. एक्टर के इस लुक की खूब तारीफ हुई थी. लंबे सफेद बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी में एक्टर को पहचानना मुश्किल हो रहा था. बता दें, 'महाकाली' फिल्म सुपरहीरो यूनिवर्स की कहानी है. जिसमें 'हनुमान', 'जय हनुमान' के अलावा 'अधिरा' भी शामिल है. इस फिल्म की रिलीज डेट का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है.
दृश्यम 3 को लेकर हुआ विवाद
दरअसल दृश्यम 3 को छोड़ने को लेकर भी अक्षय खन्ना काफी चर्चा में रहे. दृश्यम के मेकर्स ने इस बात की जानकारी दी है कि बीते नवंबर में अक्षय ने फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और धुरंधर की रिलीज से एक दिन पहले अचानक ही इस मूवी से खुद को बाहर कर लिया.
