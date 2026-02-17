कौन बनेगा ‘तुम्बाड 2’ का खतरनाक चेहरा, अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर मेकर्स की नजर

‘तुम्बाड 2’ का नाम सामने आते ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट साफ दिखने लगी है. पहली फिल्म ने जिस तरह डर, लालच और पौराणिक कहानी को मिलाकर एक अलग दुनिया बनाई थी उसने इंडियन सिनेमा में अपनी खास जगह बना ली थी. अब जब इसके सीक्वल की तैयारी चल रही है तो सबसे ज्यादा चर्चा इसके विलेन को लेकर हो रही है. हर कोई जानना चाहता है कि इस बार उस खौफनाक दुनिया का चेहरा कौन बनेगा.

पेन स्टूडियोज के साथ बड़ा कदम

सीक्वल को लेकर चर्चा तब और तेज हो गई जब सोहुम शाह ने पेन स्टूडियोज के साथ हाथ मिलाया था. बड़े लेवल के प्रोडक्शन और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना जाने वाला ये स्टूडियो अब इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुका है. इससे साफ है कि मेकर्स ‘तुम्बाड 2’ को पहले से भी ज्यादा भव्य और बड़े स्केल पर बनाने की तैयारी में हैं. सोहुम शाह इस बार भी अपने बैनर के तहत फिल्म को उसी डार्क माहौल में आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसने पहली फिल्म को खास बनाया था.

विलेन होगा कहानी की जान

सूत्रों की मानें तो ‘तुम्बाड 2’ में नेगेटिव किरदार बेहद अहम होने वाला है. इस बार कहानी में ऐसा विलेन लाने की प्लानिंग है जो सिर्फ डरावना न हो बल्कि उसके किरदार में गहराई और इंटेंसिटी भी हो. मेकर्स चाहते हैं कि सामने वाला चेहरा इतना दमदार हो कि वो सोहुम शाह के किरदार को सीधी टक्कर दे सके. यानी इस बार कहानी सिर्फ हॉरर तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि किरदारों की टकराहट भी देखने को मिलेगी.

View this post on Instagram A post shared by Sohum Shah (@shah_sohum)

अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन पर नजर

इसी वजह से अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम चर्चा में हैं. दोनों एक्टर्स ग्रे शेड और अनप्रेडिक्टेबल किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं. अक्षय खन्ना की शांत लेकिन गहरी स्क्रीन प्रेजेंस हो या नवाजुद्दीन का इंटेंस अंदाज दोनों ही ‘तुम्बाड’ की डार्क दुनिया में फिट बैठ सकते हैं. अगर इनमें से कोई एक इस प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो फिल्म का रोमांच और बढ़ सकता है.

ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार

हालांकि अभी तक कास्टिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन इंडस्ट्री में चल रही चर्चाएं बता रही हैं कि ‘तुम्बाड 2’ इस बार और भी ज्यादा डार्क, इंटेंस और बड़े लेवल पर बनाई जाएगी. फैंस को अब सिर्फ उस पल का इंतजार है जब मेकर्स इस खतरनाक चेहरे से पर्दा उठाएंगे.