पापा विनोद खन्ना पर गए हैं अक्षय, 'धुरंधर' का वायरल स्टेप उन्हीं से किया है कॉपी

रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों सिनेमाघरों पर धूम मचा रही है. धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. सभी की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है मगर एक शख्स ने पूरी महफिल लूट ली है. वो एक्टर अक्षय खन्ना हैं. अक्षय खन्ना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें वो डांस करते नजर आ रहे हैं.

अक्षय खन्ना की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है लेकिन एक चीज जिसने उन्हें हेडलाइन्स में बना दिया है.वायरल हो रहा वीडियो फिल्म से उनकी एंट्री का है. जिसमें वो गाने पर डांस कर रहे हैं. खास बात यह है कि अक्षय ने ये डांस स्टेप किसी कोरियोग्राफर के कहने पर नहीं किया है. मगर ये डांस स्टेप फैंस को विनोद खन्ना की याद दिला रहा है क्योंकि वो भी ऐसे ही डांस करते थे.

पिता के स्टेप्स को किया कॉपी

अक्षय खन्ना के डांस क्लिप के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर विनोद खन्ना का एक पुराना वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में विनोद खन्ना एक इवेंट में एक्ट्रेस रेखा के साथ बिल्कुल वैसा ही डांस स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं. जब दोनों वीडियो को अगल-बगल रखकर देखा जाता है तो स्टेप्स डिट्टो सेम लग रहे हैं.विनोद खन्ना और उनके बेटे अक्षय का डांस करने का स्टाइल एकदम एक जैसा है.

NVM I got it, Akshaye Khanna has copied his father in Dhurandhar. https://t.co/Nq36MavWaK pic.twitter.com/H0dU0hb36R — Shah (@Shahhoon1) December 9, 2025

विनोद खन्ना का वीडियो देखकर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-अक्षय खन्ना ने धुरंधर में अपने पिता की नकल की है. वहीं एक ने लिखा- बिल्कुल पापा पर गया है.

धुरंधर की बात करें तो ये बॉक्स ऑफिस पर पांच दिनों में ही 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक हर कोई इस फिल्म की तारीफ करते नहीं रुक रहा है. फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.

