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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय खन्ना ने 33.26 करोड़ रुपये में की डील, मुंबई में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट

अक्षय खन्ना ने 33.26 करोड़ रुपये में की डील, मुंबई में खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट

ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के अभिनेता अक्षय खन्ना ने मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. इसके लिए एक्टर ने 33 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम चुकाई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Sep 2026 03:23 PM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय खन्ना अपने एक्टिंग करियर के सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं. साल 2025 में 'छावा' और फिर 'धुरंधर' जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रहे अक्षय के पास आगे भी कई बड़े और चर्चित प्रोजेक्ट हैं. फिलहाल अक्षय खन्ना अपनी रईसी को लेकर सुर्खियों में हैं. अक्षय ने हाल ही में मुंबई में एक करोड़ों की कीमत में लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है.

अक्षय खन्ना ने 33.26 करोड़ रुपये में खरीदा अपार्टमेंट

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छावा और फिर धुरंधर की अपार सफलता के बाद अक्षय सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक्टर्स में से एक हैं. स्क्वायर यार्ड्स द्वारा देखे गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की माने तो अक्षय खन्ना ने साउथ मुंबई के मालाबार हिल में 33 करोड़ 26 लाख रुपये की कीमत में एक अपार्टमेंट खरीदा है.

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प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक़ ये डील इसी महीने यानी सितंबर 2026 में हुई है. इस प्रॉपर्टी का टोटल कारपेट एरिया 2,516.84 वर्ग फ़ीट है. इस अपार्टमेंट के साथ अक्षय को 175.45 वर्ग फ़ीट की बालकनी भी मिली है. वहीं इसके लिए तीन कार पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है. 

करीब 2 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई

33 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत वाले इस अपार्टमेंट के लिए अक्षय खन्ना ने करीब दो करोड़ रुपये (1.99 करोड़ रुपये) की स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया है. जबकि 30 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई गई. बता दें कि मालाबार हिल इलाका साउथ मुंबई में है और ये मुंबई के सबसे चर्चित रिहायशी इलाकों में शामिल है. 

अक्षय खन्ना का वर्कफ्रंट

अक्षय खन्ना बॉलीवुड में करीब तीन दशक से काम कर रहे हैं. दिग्गज और दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे अक्षय ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू साल 1997 में फिल्म 'हिमालय पुत्र' से किया था. हालांकि उन्हें पहचान इसी साल आई फिल्म 'बॉर्डर 2' से मिली थी. इसके बाद वो 'दिल चाहता है', 'गांधी माई फादर', 'हलचल', 'दृश्यम 2', 'छावा' और 'धुरंधर' जैसी फिल्मों से सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुए.

अक्षय खन्ना पिछली बार सनी देओल के साथ नेटफ्लिक्स की फिल्म 'इक्का' में नजर आए थे. वहीं फिलहाल वो 'महाकाली' नाम की फिल्म पर काम कर रहे हैं. ये एक तेलुगु फिल्म है जिसमें अभिनेता असुरों के गुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आएंगे. महाकाली 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna
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