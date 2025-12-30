अक्षय कुमार को ट्विंकल खन्ना ने मारी लात, बर्थडे पर खिलाड़ी कुमार ने पत्नी को ऐसे किया विश

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के पावर कपल्स में से एक हैं. दोनों एक-दूसरे की टांग खिंचाई का एक मौका नहीं छोड़ते हैं. पब्लिक हो या सोशल मीडिया हर जगह अक्षय और ट्विंकल का मस्ती भर अंदाज देखने को मिलता है. एक बार अक्षय ने ऐसा फिर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. ये पोस्ट उन्होंने पत्नी ट्विंकल खन्ना के बर्थडे पर शेयर किया है. ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है.

ट्विंकल खन्ना ने सोमवार को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है.अक्षय ने ट्विंकल के इस बर्थडे को खास बना दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए पत्नी को विश किया है. फोटो में ट्विंकल अक्षय को लात मारते हुए नजर आ रही हैं.

बर्थडे पर शेयर किया मजेदार पोस्ट

फोटो में ट्विंकल एक्शन अवतार में नजर आ रही हैं. वो ट्विंकल को लात मार रही हैं और अक्षय ने उनके पैर को एक हाथ से पकड़ा हुआ है. अक्षय ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'हर एक्शन हीरो के पीछे एक पत्नी होती है जो उसे एक नजर या एक किक से नॉकआउट कर सकती है. मिसेज फनीबोन्स, तुम आज भी मुझे किसी भी स्टंट से ज्यादा जोर से मारती हो.हैप्पी बर्थडे,लव यू.' अक्षय के पोस्ट पर फैंस कमेंट करके ट्विंकल को बर्थडे विश कर रहे हैं. वहीं अक्षय की ये मस्ती भी उनके फैंस को पसंद आ रही है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग पूरी की है. क्रिसमस के मौके पर उन्होंने फिल्म से फर्स्ट लुक शेयर करके फैंस को खुश कर दिया है. इसके अलावा उनकी हेरा फेरी 3, भूत बंगला, हैवान समेत कई फिल्में आने वाली हैं. अक्षय ने अभी से अगले साल की फिल्मों की तैयारी कर ली है. उनकी 4-5 फिल्में रिलीज होने वाली हैं.

