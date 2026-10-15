बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं. हाल ही में खिलाड़ी कुमार अपनी फिल्म 'समुक' की शूटिंग के लिए यूके में थे. वहां करीब एक महीने तक शूटिंग करने के बाद एक्टर 12 अक्टूबर को भारत लौटे और महज दो दिन बाद एक नए प्रोजेक्ट के लिए देहरादून रवाना हो गए.

देहरादून में अक्षय कुमार डायरेक्टर अनीस बज्मी की आने वाली कॉमेडी फिल्म के लिए एक खास गाने की शूटिंग करेंगे. खास बात ये है कि इस गाने पर मेकर्स करीब 1 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं.

5 दिन तक गाने की शूटिंग करेंगे अक्षय कुमार

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय कुमार अगले पांच दिनों तक देहरादून में इस खास गाने की शूटिंग करेंगे. अनीस बज्मी की इस फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन और राशि खन्ना भी नजर आएंगी. हालांकि, फिल्म का टाइटल अभी सामने नहीं आया है. बताया जा रहा है कि ये गाना फिल्म का एक खास हिस्सा होगा और इसे बड़े स्तर पर शूट करने की तैयारी है.

एक करोड़ रुपये है गाने के बजट

इस गाने का बजट एक करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में इसमें शानदार सेट, बेहतरीन डांस और खास तरह की कोरियोग्राफी देखने को मिल सकती है. फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि अक्षय कुमार 12 अक्टूबर को यूके से लौटे थे और इसके दो दिन बाद ही देहरादून के लिए रवाना हो गए. दोनों फिल्मों की शूटिंग के बीच एक्टर ने कोई ब्रेक नहीं लिया.

मेकर्स अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से पहले इस गाने की शूटिंग पूरी करना चाहते थे. अक्षय कुमार भी फिल्म की शूटिंग जल्द पूरी करने के लिए तैयार हो गए.

विजय गांगुली करेंगे गाने की कोरियोग्राफी

इस खास गाने की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी विजय गांगुली को दी गई है. वो इसे बड़े स्तर पर तैयार कर रहे हैं. ये फिल्म के क्रेडिट्स के बाद दिखाया जाने वाला एक खास गाना होगा. इसमें विद्या बालन भी नजर आएंगी. हालांकि उनके हिस्से की शूटिंग बाद में की जाएगी. फिल्म की कहानी और गाने को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

15 साल बाद अनीस बज्मी के साथ काम करेंगे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार और अनीस बज्मी करीब 15 साल बाद एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले दोनों ने साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में साथ काम किया था. अनीस बज्मी और अक्षय कुमार की जोड़ी इससे पहले 'वेलकम' (2007), 'सिंह इज किंग' (2008) और 'थैंक यू' (2011) जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी है.

वहीं, अक्षय कुमार और विद्या बालन की ये चौथी फिल्म होगी. इससे पहले दोनों 'हे बेबी' (2007), 'भूल भुलैया' (2007) और 'मिशन मंगल' (2019) में साथ नजर आ चुके हैं. अब एक बार फिर दोनों की जोड़ी पर्दे पर देखने को मिलेगी.