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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमाइकल कॉर्स की दिवाली पार्टी में छाए अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया, ट्रेडिशनल लुक में दिखे बेहद हैंडसम

माइकल कॉर्स की दिवाली पार्टी में छाए अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया, ट्रेडिशनल लुक में दिखे बेहद हैंडसम

अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया हाल ही में माइकल कॉर्स की ग्रैंड दिवाली पार्टी में नजर आए. इस दौरान वो ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दिए. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 05 Nov 2026 01:51 PM (IST)
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दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है. मुंबई में इन दिनों कई ग्रैंड स्टार-स्टडेड पार्टियों का आयोजन हो रहा है. बुधवार को फैशन ब्रांड माइकल कॉर्स की ओर से भी एक शानदार दिवाली पार्टी रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए. हालांकि, इस पार्टी में सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया की हो रही है. उनके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

आरव भाटिया के ट्रेडिशनल लुक ने खींचा ध्यान

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माइकल कॉर्स की ग्रैंड दिवाली पार्टी में आरव भाटिया ने अपने अंदाज से महफिल लूट ली. इस दौरान उन्होंने ऑफ-व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था. उनकी चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी वाली आउटफिट काफी शानदार लग रही थी. इसके साथ उन्होंने हैवी बॉर्डर वाला मैचिंग स्टोल कैरी किया था. उनके कुर्ते की डीप वी-नेकलाइन पर गोल्डन और सिल्वर जरी का बारीक काम किया गया था, जो उनके लुक को खास बना रहा था. 

माइकल कॉर्स की दिवाली पार्टी में छाए अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया, ट्रेडिशनल लुक में दिखे बेहद हैंडसम

आरव ने अपने लुक को काफी सिंपल और क्लासी रखा. उन्होंने बालों को बैक-कॉम्ब स्टाइल में सेट किया था और क्लीन-शेव लुक कैरी किया. बिना किसी एक्स्ट्रा जूलरी के भी उनका ट्रेडिशनल अंदाज काफी शानदार लग रहा था. 

 
 
 
 
 
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पिता अक्षय कुमार से होने लगी आरव भाटिया की तुलना

आरव भाटिया ने जैसे ही रेड कार्पेट पर एंट्री की, पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरों में कैद कर लिया. उन्होंने भी पैप्स को कई शानदार पोज दिए. आरव की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तुलना पिता अक्षय कुमार से होने लगी.

रेड कार्पेट पर उनकी सादगी और चेहरे के हाव-भाव देखकर कई यूजर्स को अक्षय की याद आ गई. कुछ लोगों ने तो उन्हें अक्षय कुमार का छोटा रूप यानी 'मिनी अक्षय' तक कह दिया. वहीं, कई यूजर्स का कहना था कि आरव का अंदाज और पर्सनैलिटी काफी हद तक अपने पिता से मिलती-जुलती है.

लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं आरव भाटिया

आरव भाटिया लंदन में फैशन डिजाइनिंग और फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है. उनके पिता अक्षय कुमार भी कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि आरव लाइमलाइट और फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते हैं. उन्हें सादगी भरा जीवन जीना अच्छा लगता है.

माइकल कॉर्स की दिवाली पार्टी में छाए अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया, ट्रेडिशनल लुक में दिखे बेहद हैंडसम

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लंदन में पढ़ाई के दौरान आरव अपने कपड़े खुद धोते हैं, खाना खुद बनाते हैं और पैसे बचाने के लिए इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं. इसके अलावा, आरव फिटनेस और मार्शल आर्ट्स में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने महज चार साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 05 Nov 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Aarav Bhatia
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