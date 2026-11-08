ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अपनों के साथ वक्त बिताएं...', दिवाली पर अक्षय कुमार की इमोशनल पोस्ट वायरल

'अपनों के साथ वक्त बिताएं...', दिवाली पर अक्षय कुमार की इमोशनल पोस्ट वायरल

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने घर-परिवार के लोगों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Nov 2026 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

दुनियाभर में दिवाली का त्योहार धूमधम के साथ मनाया जा रह है. बॉलीवुड सेलेब्स भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और फैंस को दिवाली की शुभकामनांए भी दे रहे हैं. कई सेलब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस को दिवाली की शुभकामनांए दीं, जबकि अब बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी इस मौके पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को अपनों के साथ वक्त बिताने के लिए कहा.

अक्षय कुमार ने दी दिवाली की शुभकामनांए

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 4: दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, शाम 6 बजे तक 222 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, शाम 6 बजे तक 222 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
बॉलीवुड
'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में बनाया साल का बड़ा रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर
'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में बनाया साल का बड़ा रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर
बॉलीवुड
दिवाली पर बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जलसा से बाहर आए अमिताभ बच्चन, अभिषेक ने दी सिक्योरिटी
दिवाली पर बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जलसा से बाहर आए अमिताभ बच्चन, अभिषेक ने दी सिक्योरिटी
बॉलीवुड
सोनू निगम ने खरीदी 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी, मुंबई में लिया नया अपार्टमेंट
सोनू निगम ने खरीदी 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी, लिया नया अपार्टमेंट

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर 22 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो घर में लक्ष्मी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं. हाथ में पूजा की थाली लिए हुए अक्षय कुमार देवी-देवताओं की आरती उतार रहे हैं. वीडियो में उनके साथ उनके बेटे आरव कुमार सहित परिवार के और कई करीबी लोग भी दिखाई दे रहे हैं. दिवाली पूजा के दौरान अक्षय कुमार पीले रंग के कुर्ते में नजर आए. 

अक्षय कुमार ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'दिवाली का त्योहार खुशिया बांटने, अपनों के साथ वक्त बिताने और छोटी-छोटी खुशियों का जश्न मनाने का है. आपके लिए ये त्योहार घर में सुख समृद्धि और खुशियां लेकर आए. आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

हाल ही में 'हैवान' में नजर आए थे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार की पिछली रिलीज फिल्म 'हैवान' थी. सितंबर में रिलीज हुई इस मूवी में उनके साथ एक्टर सैफ अली खान भी लीड रोल में थे. हालांकि प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये मूवी बॉक्स ऑफि पर औंधे मुंह गिर गई थी. फिलहाल अक्षय और सैफ की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है. 

अब 'गोलमाल 5' में दिखेंगे

अक्षय कुमार अब अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल के पांचवे पार्ट यानी 'गोलमाल 5' में नजर आएंगे. ये मूवी 8 जनवरी 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी. रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय निगेटिव रोल में हैं. इसका हिस्सा अजय देवगन, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कुणाला खेमू, अरशद वारसी, पार्थ सिद्धपुरा, नवीन सिंह, रेहान कटरावाले आदि भी हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 4: दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, शाम 6 बजे तक 222 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
दिवाली पर हुई 'रामायण' की चांदी, शाम 6 बजे तक 222 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
बॉलीवुड
'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में बनाया साल का बड़ा रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर
'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में बनाया साल का बड़ा रिकॉर्ड, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर
बॉलीवुड
दिवाली पर बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जलसा से बाहर आए अमिताभ बच्चन, अभिषेक ने दी सिक्योरिटी
दिवाली पर बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जलसा से बाहर आए अमिताभ बच्चन, अभिषेक ने दी सिक्योरिटी
बॉलीवुड
सोनू निगम ने खरीदी 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी, मुंबई में लिया नया अपार्टमेंट
सोनू निगम ने खरीदी 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी, लिया नया अपार्टमेंट
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
'ये नहीं चलेगा बंगाल में सिर्फ मंदिर...', तीर्थक्षेत्र सर्किट के ऐलान पर अधीर रंजन का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां
गाजियाबाद की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बुझाने में जुटीं दमकल की कई गाड़ियां
विश्व
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
दिवाली पर बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जलसा से बाहर आए अमिताभ बच्चन, अभिषेक ने दी सिक्योरिटी
दिवाली पर बिना बुलेट प्रूफ शीशे के जलसा से बाहर आए अमिताभ बच्चन, अभिषेक ने दी सिक्योरिटी
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ट्रेंडिंग
बॉस ने बोनस में दिए 1-1 लाख रुपये कैश, भावुक होकर रोने लगीं महिला कर्मचारी
बॉस ने बोनस में दिए 1-1 लाख रुपये कैश, भावुक होकर रोने लगीं महिला कर्मचारी
हेल्थ
Fingerprint Facts: जुड़वा बच्चे होने के बाद भी अलग-अलग क्यों होते हैं फिंगर प्रिंट, जानें वजह
जुड़वा बच्चे होने के बाद भी अलग-अलग क्यों होते हैं फिंगर प्रिंट, जानें वजह
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget