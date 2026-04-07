'बाइक पर एक साथ डांस क्लास जाते थे', अक्षय कुमार ने तब्बू संग 39 साल पुरानी दोस्ती का किया खुलासा

बॉलीवुड में जब पुरानी दोस्ती की बात होती है, तो कुछ किस्से दिल को छू जाते हैं. हाल ही में तब्बू और अक्षय कुमार की दोस्ती एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. दोनों जल्द ही फिल्म 'भूत बंगला' में साथ नजर आने वाले हैं और इसी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के समय उन्होंने अपने पुराने दिनों के कई दिलचस्प किस्से शेयर किए. यह सुनकर फैंस भी हैरान रह गए कि उनकी दोस्ती करीब 39 साल पुरानी है.

तब्बू और अक्षय की दोस्ती बनी मिसाल

तब्बू ने बातचीत में बताया कि इतने साल बीत जाने के बाद भी अक्षय कुमार बिल्कुल नहीं बदले हैं. उनका रूटीन आज भी वैसा ही है, सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे जॉगिंग के लिए निकलना और फिटनेस को लेकर स्ट्रिक्ट रहना. वो हमेशा उन्हें सलाह देते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं. वहीं अक्षय कुमार ने भी पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि जब दोनों डांस क्लास में साथ जाते थे, तब वो तब्बू को बाइक पर लेकर जाते थे. इस इवेंट में भी दोनों की केमिस्ट्री और दोस्ती की झलक देखने को मिली.

26 साल बाद स्क्रीन शेयर करेंगे तब्बू और अक्षय

काम की बात करें, तो दोनों ने पहले 'हेरा फेरी' जैसी सुपरहिट फिल्म में साथ काम किया था, जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था. अब करीब 26 साल बाद दोनों फिर से एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं. हाल ही में तब्बू कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आई हैं और अक्षय कुमार भी लगातार अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. 'भूत बंगला' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अक्षय का किरदार एक भूतिया बंगले को बेचने की कोशिश करता है और कहानी में कई मजेदार और रहस्यमयी मोड़ आते हैं. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, गोवर्धन असरानी और वामिका गब्बी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. यह फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.