सुधीर दलवी की मदद के लिए आगे आए सेलेब्स, अक्षय-रणबीर और कार्तिक ने की मदद

साल 1977 में आई फिल्म 'शिर्डी के साईं बाबा' में साईं बाबा का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए एक्टर सुधीर दलवी की हाल ही में तबीयत खराब हो गई थी. वो करीब एक महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे. हालांकि, अब उनकी हालत पहले से बेहतर है. वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. साईं बाबा के इलाज के दौरान हॉस्पिटल का बिल काफी बढ़ गया था और उनके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे.

गंभीर इंफेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे सुधीर दलवी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुधीर दलवी को हाल ही में मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वो सेप्सिस नाम के गंभीर ब्लड इंफेक्शन से जूझ रहे थे. इस बीमारी की वजह से उनके जोड़ों पर भी असर पड़ा और हाथ-पैरों की हलचल काफी कम हो गई थी. हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां वो करीब एक महीने तक रहे. लंबे समय तक चले इलाज की वजह से अस्पताल का बिल भी लगातार बढ़ता गया.

19 लाख से ज्यादा पहुंचा अस्पताल का बिल

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुधीर दलवी के हॉस्पिटल का बिल 19 लाख रुपये से ज्यादा पहुंच गया था. डॉक्टरों ने ये भी बताया था कि इलाज का खर्च आगे और बढ़ सकता है. इतनी बड़ी रकम जुटाना परिवार के लिए आसान नहीं था और उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इलाज के लिए मदद की अनुमति दी

सुधीर दलवी के परिवार के लिए जब इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो गया, तब दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट को उनके इलाज के लिए 11 लाख रुपये का योगदान देने की अनुमति दी. इसके बाद उनके इलाज के खर्च को लेकर परिवार को कुछ राहत मिली.

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बॉलीवुड सितारों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

सुधीर दलवी की बीमारी और परिवार की आर्थिक परेशानी की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से भी मदद के हाथ आगे बढ़े.

अक्षय कुमार, रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन ने एक्टर के परिवार को आर्थिक मदद दी. इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई दूसरे लोगों और साईं भक्तों ने भी उनके इलाज के लिए मदद की.

घर लौटे सुधीर दलवी

अब सुधीर दलवी अस्पताल से घर वापस आ चुके हैं. उनकी पत्नी सुहास दलवी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि अभिनेता अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं और उन्हें चलने के लिए वॉकर की मदद लेनी पड़ती है.

वॉकर की मदद से चल रहे सुधीर दलवी

सुहास दलवी ने कहा, 'वो अब घर पर हैं. उन्हें अभी भी वॉकर की मदद से चलना पड़ता है, लेकिन वो घर आकर खुश हैं और मैं भी. अस्पताल का माहौल किसी मरीज के लिए काफी डरावना होता है. जब ये खबर फैली कि हम अस्पताल का बिल भरने में असमर्थ हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग आर्थिक मदद के लिए आगे आए. मुझे तुरंत सभी के नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर और अक्षय कुमार मदद करने वालों में सबसे पहले थे.'

साईं बाबा की पत्नी ने जताया लोगों का आभार

साईं बाबा का किरदार निभाने की वजह से सुधीर दलवी की साईं भक्तों के बीच भी खास पहचान है. इस बारे में उनकी पत्नी ने कहा, 'मेरे पति को साईं बाबा का किरदार निभाने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसलिए कई साईं भक्त भी मदद के लिए आगे आए. कौन कहता है कि हम दिलहीन लोग बन गए हैं? मेरे पति की बीमारी के बाद जो प्यार और उदारता हमें मिली है, वो दिल को छू लेने वाली है.'

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फिलहाल सुधीर दलवी घर पर आराम कर रहे हैं. फैंस को उम्मीद है कि उनकी सेहत में जल्द सुधार होगा और वो धीरे-धीरे पहले की तरह चलने-फिरने लगेंगे.