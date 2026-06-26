'वेलकम 3' में क्यों नहीं हैं नाना पाटेकर और अनिल कपूर? अक्षय ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'वेलकम 4 बनती है तो...'
Welcome 3: वेलकम फ्रेंचाइजी के दोनों पार्ट में कपूर और नाना पाटेकर ने अहम रोल प्ले किये थे लेकिन तीसरे पार्ट से ये स्टार्स गायब हैं. ऐसे में अक्षय कुमारा ने इस पर चुप्पी तोड़ी है.
अक्षय कुमार की वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट वेलकम टू द जंगल या वेलकम 3 शुक्रवार, 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस मल्टी स्टरर फिल्म में अक्षय ने कमबैक किया है लेकिन नाना पाटेकर और अनिल कपूर वेलकम 3 से गायब हैं. ऐसे में अब अक्षय ने खुद इस पर चुप्पी तोड़ी है. जानते हैं एक्टर ने क्या कहा है?
वेलकम 3 में नाना और अनिल की गैरमौजूदगी पर क्या बोले अक्षय?
बता दें कि वेलकम फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2007 में आई थी और वो एक कल्ट क्लासिक फिल्म की. वेलकम में अक्षय कुमार, नाना पाटेकर और अनिल कपूर ने लीड रोल निभाया था और अपनी शानदार केमिस्ट्री से दर्शकों को खूब हंसाया था. इसके सीक्वल 'वेलकम बैक अगेन' में नाना पाटेकर और अनिल कपूर तो नजर आए लेकिन अक्षय को जॉन अब्राहम ने रिप्लेस किया था. हालांकि लोगों को अक्षय की कमी खली थी.
वहीं अब 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय की वापसी हुई है लेकिन इस बार अनिल और नाना फिल्म में नही हैं. इस पर अक्षय कुमार ने पीटीआई से एक बातचीत में कहा, "वेलकम' एक पूरा परिवार है. इसमें नाना, मिस्टर अनिल, मैं और बाकी सभी लोग शामिल हैं. यह परिवार जैसा है. अगर कभी 'वेलकम 4' बनती है, तो आप उन सभी को उसमें देखेंगे."
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अहमद खान ने अनील और नाना को लेकर क्या कहा?
'वेलकम टू द जंगल' को कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बने अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म बनने के दौरान वे नाना और अनिल, दोनों के संपर्क में थे. फिल्ममेकर ने कहा, "हम लगातार बात करते रहते थे. हम शूटिंग के दौरान भी फोन पर बात करते थे. नाना ने अभी फोन करके पूछा था, 'कैसा चल रहा है? तुम मुझे (फिल्म) कब दिखाओगे? अक्षय से कह देना कि मैं अवेलेबल नहीं हूं.’ वे फोन करते रहते हैं और बात करते हैं, अनिल सर ने फोन करके कहा, 'कैसा चल रहा है? और अगली बार हम कुछ प्लान करेंगे."
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हालांकि 'वेलकम टू द जंगल' में अनील और नाना पाटेकर दोनों किरदार नहीं हैं, लेकिन फिल्म में दर्शकों को उनके भाई-बंधुओं येडा अन्ना और रोमियो से मिलवाया गया है, जिनका रोल सुनील शेट्टी और अरशद वारसी ने निभाया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में दिशा पाटनी, रवीना टंडन, श्रेयस तलपड़े, परेश रावल, राजपाल यादव सहित कई शामिल हैं.