Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: बर्थडे पर फैंस से मिले अक्षय कुमार, केक लेकर 'खिलाड़ी' के घर पहुंची छोटी बच्ची

Video: बर्थडे पर फैंस से मिले अक्षय कुमार, केक लेकर 'खिलाड़ी' के घर पहुंची छोटी बच्ची

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के बर्थडे के खास मौके पर कई फैंस उनके दीदार के लिए उनके घर के बाहर पहुंचे थे. अक्षय ने भी उन्हें निराश नहीं किया और एक्टर ने उनसे मुलाकात की.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Sep 2026 09:21 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं. सोशल मीडिया पर अक्षय को फैंस के साथ-साथ फिल्मी सितारें भी बर्थडे विश कर रहे हैं. वहीं कई फैंस उनसे मिलने के लिए उनके जुहू स्थित घर के बाहर भी पहुंचे थे. वो अक्षय के दीदार के लिए बेताब नजर आए. आखिरकार अक्षय ने अपने घर से निकलकर उनसे मुलाकात की और उनके साथ फोटोज भी क्लिक कराईं.

अक्षय के लिए केक लेकर पहुंची छोटी बच्ची

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार के जन्मदिन के खास मौके पर उनके बंगले के बाहर भारी तादाद में फैंस जमा हुए थे. इस भीड़ में एक छोटी बच्ची भी नजर आई जो अपने चहेते सुपरस्टार के बर्थडे पर केक लेकर पहुंची थी.

ये भी पढ़ें: अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें

अक्षय ने फैंस संग क्लिक कराईं तस्वीरें

अक्षय कुमार ने घर से बाहर आकर अपने फैंस का धन्यवाद किया और उनके साथ तस्वीरें क्लिक कराईं. इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार ऑल ब्लैक लुक में नजर आए. कई फैंस अक्षय के लिए गिफ्ट्स लेकर भी पहुंचे थे और अक्षय ने उन्हें स्वीकार भी किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

बॉलीवुड में 35 साल से काम कर रहे हैं अक्षय कुमार

अक्षय कुमार का जन्म अमृतसर में 9 सितंबर 1967 को हुआ था. अक्षय के पिता का नाम हरिओम भाटिया और मां का नाम अरुणा भाटिया था. अक्षय ने 1987 की फिल्म 'आज' में करीब 10 सेंड का कराटे इंस्ट्रक्टर का रोल निभाया था. उनकी बॉलीवुड में बतौर एक्टर शुरुआत साल 1991 में फिल्म 'सौगंध' से हुई थी. तब से लेकर अब तक 35 सालों में वो 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में 'मोहरा', 'धड़कन', 'हेरा फेरी', 'मुझसे शादी करोगी', 'केसरी', 'टॉयलेट', 'मिशन मंगल', 'ओएमजी', 'ओएमजी 2', 'बेबी', 'स्पेशल 26', 'वेलकम', 'एयरलिफ्ट', 'पैडमैन', 'नमस्ते लंदन', 'भूल भुलैया', 'सूर्यवंशी' और 'गुड न्यूज' आदि शामिल हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

अब 'हैवान' में नजर आएंगे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार पिछली बार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आए थे. उनकी अपकमिंग फिल्म 'हैवान' है. 11 सितंबर को रिलीज होने जा रही इस मूवी में वो विलेन की भूमिका में नजर आएंगे. इसका हिस्सा सैफ अली खान भी हैं. फिल्म को दिग्गज डायरेक्टर प्रियदर्शन ने डायरेक्टर किया है.

ये भी पढ़ें: सड़क पर सोकर गुजारी रातें, अब अरबों के मालिक हैं अनुराग कश्यप, हर महीने कमाते हैं 6 करोड़

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मिर्जापुर: द मूवी' ने छठे दिन बरपाया कहर, 130 करोड़ पार हुआ कलेक्शन, मारी बाजी
'मिर्जापुर: द मूवी' ने छठे दिन बरपाया कहर, 130 करोड़ पार हुआ कलेक्शन, मारी बाजी
बॉलीवुड
'द व्वान' में छठ पर्व मनाती दिखेंगी तमन्ना भाटिया, बोलीं- 'छठी मैया से है गहरा जुड़ाव'
'द व्वान' में छठ पर्व मनाती दिखेंगी तमन्ना भाटिया, बोलीं- 'छठी मैया से है गहरा जुड़ाव'
बॉलीवुड
'सारा अली खान ने लड़की को कुर्सी से गिरा दिया', ऑरी ने किया खुलासा, बोले- इल्जाम मैंने अपने सिर लिया
'सारा अली खान ने लड़की को कुर्सी से गिरा दिया', ऑरी ने किया खुलासा, बोले- इल्जाम मैंने अपने सिर लिया
बॉलीवुड
'‘द रेवोल्यूशनरीज’ में है थोड़ी ‘हैरी पॉटर’ वाली फीलिंग', प्रतिभा रांटा ने बताया शो का कनेक्शन
'‘द रेवोल्यूशनरीज’ में है थोड़ी ‘हैरी पॉटर’ वाली फीलिंग', प्रतिभा रांटा ने बताया शो का कनेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Madhaya Pradesh: Ujjain में लाख कोशिशें नाकाम..नहीं हिले खड़े हनुमान चमत्कार से लोग हैरान।ABP Report
Sandeep Chaudhary | Haldwani Purification Case: खरगे का अपमान बिगाड़गी BJP का खेल? | UP | ABP News
Mahadangal | UP Election 2027: यूपी के चुनाव में अहीर-जहीर बनाम भगवा 'तीर'! | Chitra Tripathi | ABP
Bigg Boss 20 Episode 2 Review: Gullu, Aasif & Yung DSA में कौन बनेगा पहला Captain?
Juhi Mui: 😯Sanyam की नाराजगी में Juhi ने खुद को दी सजा! छोटी बांधकर बढ़ाई अपनी परेशानी। #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
CM विजय ने बनाया नया गठबंधन, कांग्रेस का ऐलान, दक्षिण की राजनीति में भूचाल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद मामला: संजय सिंह बोले, 'ये पूरी तरह से...'
सहारनपुर मस्जिद मामला: संजय सिंह बोले, 'ये पूरी तरह से...'
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
इंडिया
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
इनका इतिहास दलितों का अपमान..., BJP अध्यक्ष का राहुल-खरगे पर हमला
फूड
Indore Jalebi Recipe: घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
घर में कैसे बनाएं इंदौर की मशहूर जलेबी? इस आसान रेसिपी से मिलेगा गजब स्वाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
अक्षत मामले में CJI की फटकार के बाद पुलिस ने जारी किया बयान, CJP के दावों को बताया गलत
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget