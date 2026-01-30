अक्षय कुमार बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. उन्हें हिंदी सिनेमा का मोस्ट बैंकेबल एक्टर भी माना जाता है. अपने अब तक के करियर में तमाम सुपर डुपर हिट फिल्मों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले अक्षय कुमार की इमेज एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. दरअसल फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने एक्टर को "पैसे का लालची" और "पहले बिजनेसमैन, बाद में एक्टर" बताया है.

'अक्षय अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहुत बिजनेस-ओरिएंटेड हैं'

सिद्धार्थ कन्नन को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में फिल्म मेकर शैलेंद्र ने 2009 की फिल्म 8 x 10 तस्वीर में अक्षय के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की, और साथ ही बताया कि कैसे इस प्रोजेक्ट की नाकामी ने कथित तौर पर उन्हें पूरी तरह से फिल्ममेकिंग से दूर कर दिया. शैलेंद्र ने क्लियर किया कि अक्षय कुमार के खिलाफ उनके कमेंट किसी पर्सनल कड़वाहट की वजह से नहीं थे. असल में, उन्होंने अक्षय को एक "प्यारा इंसान" बताया, जिनके साथ उनके दोस्ताना रिश्ते थे, और वे अक्सर साथ में स्पोर्ट्स खेलते थे.

शैलेंद्र ने याद करते हुए कहा, "जब मुझे उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिला, तो मैं खुश था." उन्होंने बताया कि नागेश कुकुनूर द्वारा डायरेक्टेड 8 x 10 तस्वीर उस समय बनी थी जब अक्षय और नागेश दोनों ही सफलता की ऊंचाइयों पर थे. हालांकि, चीजें जल्द ही हाथ से निकल गई थीं.

30 करोड़ की फिल्म से हुआ तगड़ा नुकसान

शैलेंद्र ने बताया, 8 x 10 तस्वीर शुरू में एक मामूली 30-35 करोड़ रुपये की फिल्म के तौर पर प्लान की गई थी, जिसे मुन्नार में शूट किया जाना था. लेकिन अक्षय के बिज़ी शेड्यूल को एडजस्ट करने की वजह से प्रोडक्शन प्लान में बहुत ज़्यादा बदलाव आया. उन्होंने कहा, "मुन्नार से हम कैलगरी गए, फिर केप टाउन, फिर कई दूसरी जगहों पर." और बताया कि लगातार ट्रैवल की वजह से बजट काफी बढ़ गया. यह फिल्म अक्षय की ब्लॉकबस्टर सिंह इज़ किंग (2008) के तुरंत बाद रिलीज़ हुई थी, लेकिन उस फिल्म के उलट, 8 x 10 तस्वीर बॉक्स ऑफिस पर "पूरी तरह फ्लॉप" हो गई थी.

फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी अक्षय ने वसूली पूरी फीस

शैलेंद्र ने दावा किया कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद, उन्होंने नुकसान को देखते हुए अक्षय से फीस का कुछ हिस्सा वापस करने की रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने याद करते हुए कहा, "मैंने उनसे कहा, 'भाई, तुम्हारी फिल्म देखने कोई नहीं आया. तुम्हें कुछ ज़िम्मेदारी लेनी होगी. तुमने मुझसे बहुत पैसे लिए हैं."शैलेंद्र ने खुलासा किया कि, अक्षय ने कोई भी रकम लौटाने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, "मुझे कुछ भी वापस नहीं मिला. उसके बाद, मैंने फिल्में बनाना बंद कर दिया. "

अक्षय पहले बिजनेसमैन है फिर एक्टर

शैलेंद्र ने आगे खुलासा किया कि जब पैसे की बात आती है तो अक्षय बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हैं. उन्होंने बताया, "वह धीरे-धीरे शुरू करता है, फिर धीरे-धीरे अपनी फीस बढ़ाता है. 15 करोड़ से 21 करोड़ हो जाते हैं, फिर 27 करोड़, फिर अचानक यह 36 करोड़ हो जाते हैं क्योंकि उसका लकी नंबर 9 है. उसे पता है कि वह क्या कर रहा है. वह पहले एक बिज़नेसमैन है, फिर एक एक्टर." शैलेंद्र ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने अपनी एनिमेटेड फिल्म जंबो में एक गाने में आने के लिए अक्षय को 9 करोड़ रुपये दिए थे

'सिंह इज़ किंग' टाइटल विवाद

शैलेंद्र ने आगे बताया कि कि उन्होंने असल में सिंह इज़ किंग का आइडिया अक्षय को दिया था और टाइटल भी उन्होंने ही सोचा था. हालांकि, फिल्म बहुत बड़ी हिट होने के बाद, उन्होंने दावा किया कि उन्हें टाइटल का मालिकाना हक वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी. उन्होंने कहा, "इसे वापस करने की कोई तमीज़ नहीं थी. इसे वापस पाने के लिए मुझे उन पर केस करना पड़ा." उन्होंने आगे कहा कि आखिरकार उन्होंने केस जीत लिया और अब टाइटल उनके पास है।

जॉन अब्राहम ने भी फिल्म फ्लॉप होने की नहीं ली कोई जिम्मेदारी

दिलचस्प बात यह है कि शैलेंद्र ने एक्टर जॉन अब्राहम का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि जब जॉन की फिल्म आशाएं बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई तो उन्होंने भी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी नहीं ली. बार-बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद, शैलेंद्र ने दावा किया कि दोनों में से किसी भी एक्टर ने अपनी फीस का कोई हिस्सा वापस नहीं किया.