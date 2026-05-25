एक बार फिर बॉलीवुड में भोजपुरी का तड़का देखने को मिल रहा हैं. बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना 'घिस घिस घिस' यूट्यूब पर रिलीज हुआ हैं. इस गाने ने आते ही सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है और धमाल मचा रहा है. खास बात ये है कि फिल्म में अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह का देसी अंदाज दिख रहा हैं.

गाने में दिखी अक्षरा और अक्षय की जोड़ी

बॉलीवुड और भोजपुरी का ये कॉम्बिनेशन इस गाने की सबसे बड़ी खासियत है. गाने में अक्षय और अक्षरा का डांस और उनके एक्सप्रेशंस खूब पसंद किए जा रहे हैं.

गाने को लेकर एक्साइटेड दिखीं अक्षरा

गाने को लेकर अक्षरा सिंह बहुत एक्साइटेड दिखीं और उन्होंने अपने फैंस से कहा, 'फटेगा स्पीकर और ब्रेक होगा पूरा डांस फ्लोर. ई गाना सुनके अगर आप नाचने लग जाएं... त हमरा पर इल्जाम मत लगाइएगा.' इस गाने को विक्रम मोंट्रोस और सुप्रिया पाठक ने गाया हैं और इसके लिरिक्स को अभिनव शेखर ने लिखे हैं. शानदार म्यूजिक और डांस मूव्स ने हर फैंस को नाचने पर मजबूर कर दिया हैं.

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बॉलीवुड में अक्षरा सिंह का जलवा

भोजपुरी में अपनी एक्टिंग, डांस और सिंगिंग से धमाल मचाने के बाद अब वो बॉलीवुड में भी इस गाने से खूब पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं. उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें देश के पसंदीदा कलाकार के नामों में शामिल कर दिया हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं बात करें फिल्म की, तो अहमद खान द्वारा निर्देशित 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसे फिरोज ए. नाडियाडवाला, राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने निर्माण किया हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, राजपाल यादव, जैकलीन फर्नांडीज, परेश रावल, जॉनी लीवर, दिशा पाटनी और रवीना टंडन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.

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