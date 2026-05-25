हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: अक्षय कुमार संग 'घिस घिस घिस' गाने में छाईं अक्षरा सिंह, देसी अंदाज ने लूटी महफिल

Video: अक्षय कुमार संग 'घिस घिस घिस' गाने में छाईं अक्षरा सिंह, देसी अंदाज ने लूटी महफिल

Ghis Ghis Ghis Song: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना 'घिस घिस घिस' रिलीज हो चुका है. गाने में अक्षय के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की जबरदस्त केमिस्ट्री और डांस देखने को मिल रहा हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 May 2026 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

एक बार फिर बॉलीवुड में भोजपुरी का तड़का देखने को मिल रहा हैं. बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना 'घिस घिस घिस' यूट्यूब पर रिलीज हुआ हैं. इस गाने ने आते ही सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है और धमाल मचा रहा है. खास बात ये है कि फिल्म में अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह का देसी अंदाज दिख रहा हैं. 

गाने में दिखी अक्षरा और अक्षय की जोड़ी

बॉलीवुड और भोजपुरी का ये कॉम्बिनेशन इस गाने की सबसे बड़ी खासियत है. गाने में अक्षय और अक्षरा का डांस और उनके एक्सप्रेशंस खूब पसंद किए जा रहे हैं. 

गाने को लेकर एक्साइटेड दिखीं अक्षरा

गाने को लेकर अक्षरा सिंह बहुत एक्साइटेड दिखीं और उन्होंने अपने फैंस से कहा, 'फटेगा स्पीकर और ब्रेक होगा पूरा डांस फ्लोर. ई गाना सुनके अगर आप नाचने लग जाएं... त हमरा पर इल्जाम मत लगाइएगा.' इस गाने को विक्रम मोंट्रोस और सुप्रिया पाठक ने गाया हैं और इसके लिरिक्स को अभिनव शेखर ने लिखे हैं. शानदार म्यूजिक और डांस मूव्स ने हर फैंस को नाचने पर मजबूर कर दिया हैं. 

ये भी पढ़ें: फोटोग्राफर के किरदार में नजर आएंगी सैयामी खेर, विक्रम फडणीस की इमोशनल ड्रामा फिल्म में दिखेगा अनसीन अवतार

बॉलीवुड में अक्षरा सिंह का जलवा 

भोजपुरी में अपनी एक्टिंग, डांस और सिंगिंग से धमाल मचाने के बाद अब वो बॉलीवुड में भी इस गाने से खूब पॉपुलैरिटी हासिल कर रही हैं. उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें देश के पसंदीदा कलाकार के नामों में शामिल कर दिया हैं.

कब रिलीज होगी फिल्म?

वहीं बात करें फिल्म की, तो अहमद खान द्वारा निर्देशित 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसे फिरोज ए. नाडियाडवाला, राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने निर्माण किया हैं. फिल्म में अक्षय कुमार, राजपाल यादव, जैकलीन फर्नांडीज, परेश रावल, जॉनी लीवर, दिशा पाटनी और रवीना टंडन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. 

ये भी पढ़ें: 27 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं अनन्या पांडे, फिल्मों के अलावा एड से होती है बंपर कमाई

और पढ़ें
Published at : 25 May 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Akshara Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'ये इमोशल फिल्म है, दिल छू लेती है', सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा संग देखी पंजाबी फिल्म 'मां जाए'
'ये इमोशल फिल्म है, दिल छू लेती है', सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा संग देखी पंजाबी फिल्म 'मां जाए'
बॉलीवुड
Peddi Movie: 'पेद्दी' से राम चरण, जाह्नवी कपूर और श्रुति हासन का धमाकेदार डांस नंबर ‘हेल्लाल्लालो’ हुआ रिलीज
'पेद्दी' से राम चरण, जाह्नवी कपूर और श्रुति हासन का धमाकेदार डांस नंबर ‘हेल्लाल्लालो’ हुआ रिलीज
बॉलीवुड
Video: अक्षय कुमार संग 'घिस घिस घिस' गाने में छाईं अक्षरा सिंह, देसी अंदाज ने लूटी महफिल
अक्षय कुमार संग 'घिस घिस घिस' गाने में छाईं अक्षरा सिंह, देसी अंदाज ने लूटी महफिल, देखें वीडियो
बॉलीवुड
आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे की शादी के 25 साल पूरे, एक्टर बोले- आनंदपूर्ण समय तेजी से बीत जाता है
आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे की शादी के 25 साल पूरे, एक्टर ने लिखा इमोशनल पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Marco Rubio India Visit: अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान के रोल पर भारत को आपत्ति? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में PAK के रोल पर भारत को आपत्ति? मार्को रुबियो ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
इंडिया
भारत आ रहे 114 राफेल लड़ाकू विमान, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
भारत आ रहे 114 राफेल, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
हेल्थ
Explained: आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! कितनी गर्मी झेलने के बाद कैसे हो जाती मौत?
आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! गर्मी से कैसे होती मौत?
विश्व
Hajj 2026: हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
ट्रेंडिंग
Viral Video: तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget