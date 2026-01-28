28 जनवरी, बुधवार की सुबह एक भयानक प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजीत पवार का प्लेन मुंबई से उड़ा था और कथित तौर पर लैंडिंग के समय इसने कंट्रोल खो दिया था. महाराष्ट्र के बारामती में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करते समय, प्लेन दो हिस्सों में टूट गया, और डिप्टी सीएम समेत सभी छह लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई. उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. यह खास तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उसने अपने एक अनुभवी नेता को खो दिया है. जबकि पूरा पवार परिवार राजनीति में गहराई से जुड़ा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि अजीत पवार के पिता इंडियन सिनेमा में थे?

अजित पवार के पिता कौन थे?

अजित पवार का जन्म अहमदनगर ज़िले के देवलाली प्रवरा में हुआ था. वह आशाताई पवार और अनंतराव पवार के बेटे थे, जो शरद पवार के भाई थे, जब अजित बहुत छोटे थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया था, पवार परिवार के कई सदस्यों ने राजनीति को अपना करियर चुना, लेकिन अनंतराव पवार उन सदस्यों में से एक थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा में योगदान दिया.

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से था अजीत पवार के पिता का कनेक्शन

अजित पवार के पिता, अनंतराव पवार का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से सीधा संबंध था, उन्होंने जाने-माने फिल्म निर्माता वी. शांताराम के साथ काम किया था. अनंतराव ने मुंबई में वी. शांताराम के मशहूर "राजकमल स्टूडियो" में असिस्टेंट सिनेमैटोग्राफर के तौर पर काम किया था. फिल्म इंडस्ट्री में अपने समय के दौरान, उन्होंने कई बड़े फिल्मी प्रोजेक्ट्स में सहयोग किया, जिनमें क्लासिक फिल्में झनक झनक पायल बाजे और अमर भूपालि शामिल हैं.

मुंबई में समय बिताने के बाद, अनंतराव बारामती लौट आए और परिवार के खेती के बिजनेस को संभाला और बाद में छत्रपति कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के वाइस-चेयरमैन बने. जबकि उनके भाई शरद पवार ने जल्दी राजनीति में कदम रखा, अनंतराव का सिनेमा में करियर स्थानीय सहकारी कामों में शामिल होने से पहले एक छोटा, अलग चैप्टर था.

अजीत के पिता की मौत के बाद, इनके पास पढ़ाई छोड़ने और अपने परिवार की ज़िम्मेदारी उठाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था।