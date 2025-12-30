'गोलमाल 5' में अजय देवगन समेत धमाल मचाएंगे ये 5 स्टार्स, पहली बार होगा फीमेल विलेन से सामना

रोहित शेट्टी की अगली कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल 5 को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. ये फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म अपनी ओरिजिनल स्टार कास्ट के साथ लौटने वाली है. खास बात ये है कि पहली बार इस फ्रेंचाइसी में खलनायक का किरदार एक फीमेल एक्ट्रेस निभाएगी. रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी फिल्मों की इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2006 में 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' टाइटल से हुई थी.

'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' के दो साल बाद इसका सीक्वल 'गोलमाल रिटर्न्स' बनाया गया, जिसके बाद 2010 में 'गोलमाल 3' और 2017 में 'गोलमाल अगेन' आई. इस सीरीज की कहानी शरारती और बेपरवाह दोस्तों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अक्सर बेतुकी और अराजक परिस्थितियों में फंस जाते हैं. इनमें गोपाल (अजय देवगन), माधव (अरशद वारसी), लक्ष्मण (श्रेयस तलपड़े) और लकी (तुषार कपूर) हैं.

गोलमाल 5 में होंगे ये कलाकार

एक अंदरूनी सूत्र ने गोलमाल 5 को लेकर पीटीआई भाषा को बताया- पांचवां भाग एक फैंटेसी कॉमेडी होगा. हमने सभी मुख्य मेल कलाकारों का नाम तय कर लिया है. अजय, अरशद, तुषार, श्रेयस, कुणाल समेत सभी मुख्य कलाकार वापसी कर रहे हैं और इस बार शरमन भी उनके साथ रहेंगे. इसके अलावा जॉनी लीवर, अश्विनी कालेस्कर, मुकेश तिवारी, संजय मिश्रा और बाकी सभी कलाकार भी होंगे.

पहली बार फ्रेंचाइजी में फीमेल विलेन की एंट्री

सूत्र ने आगे बताया- हम अब भी अजय देवगन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं. बातचीत अभी शुरुआती दौर में है. दो अन्य अहम किरदारों का नाम तय करना अभी बाकी है, जिनमें से एक विलेन है और दूसरा एक मजाकिया गैंगस्टर जैसा किरदार है. कहानी इस तरह लिखी गई है कि नेगेटिव किरदार एक महिला निभाएगी.