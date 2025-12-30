हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गोलमाल 5' में अजय देवगन समेत धमाल मचाएंगे ये 5 स्टार्स, पहली बार होगा फीमेल विलेन से सामना

'गोलमाल 5' में अजय देवगन समेत धमाल मचाएंगे ये 5 स्टार्स, पहली बार होगा फीमेल विलेन से सामना

Golmaal 5 Starcast: 'गोलमाल 5' की स्टार कास्ट का खुलासा हो गया है. फिल्म में फ्रेंचाइजी की ओरिजिनल कास्ट वापसी कर रही है. वहीं सीरीज के इस पार्ट में एक एक्ट्रेस नेगेटिव रोल अदा करने वाली हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 30 Dec 2025 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शेट्टी की अगली कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल 5 को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. ये फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म अपनी ओरिजिनल स्टार कास्ट के साथ लौटने वाली है. खास बात ये है कि पहली बार इस फ्रेंचाइसी में खलनायक का किरदार एक फीमेल एक्ट्रेस निभाएगी. रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी फिल्मों की इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2006 में 'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' टाइटल से हुई थी.

'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' के दो साल बाद इसका सीक्वल 'गोलमाल रिटर्न्स' बनाया गया, जिसके बाद 2010 में 'गोलमाल 3' और 2017 में 'गोलमाल अगेन' आई. इस सीरीज की कहानी शरारती और बेपरवाह दोस्तों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अक्सर बेतुकी और अराजक परिस्थितियों में फंस जाते हैं. इनमें गोपाल (अजय देवगन), माधव (अरशद वारसी), लक्ष्मण (श्रेयस तलपड़े) और लकी (तुषार कपूर) हैं.

गोलमाल 5 में होंगे ये कलाकार
एक अंदरूनी सूत्र ने गोलमाल 5 को लेकर पीटीआई भाषा को बताया- पांचवां भाग एक फैंटेसी कॉमेडी होगा. हमने सभी मुख्य मेल कलाकारों का नाम तय कर लिया है. अजय, अरशद, तुषार, श्रेयस, कुणाल समेत सभी मुख्य कलाकार वापसी कर रहे हैं और इस बार शरमन भी उनके साथ रहेंगे. इसके अलावा जॉनी लीवर, अश्विनी कालेस्कर, मुकेश तिवारी, संजय मिश्रा और बाकी सभी कलाकार भी होंगे.

पहली बार फ्रेंचाइजी में फीमेल विलेन की एंट्री
सूत्र ने आगे बताया- हम अब भी अजय देवगन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं. बातचीत अभी शुरुआती दौर में है. दो अन्य अहम किरदारों का नाम तय करना अभी बाकी है, जिनमें से एक विलेन है और दूसरा एक मजाकिया गैंगस्टर जैसा किरदार है. कहानी इस तरह लिखी गई है कि नेगेटिव किरदार एक महिला निभाएगी.

और पढ़ें
Published at : 30 Dec 2025 05:47 PM (IST)
Tags :
Shreyas Talpade Ajay Devgn Golmaal 5 Arshad Warsi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
बिहार
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत'
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: Amit Shah के बयान पर Mamata Banerjee का पलटवार | Bengal Election | ABP News
2025 की Trending Films: Dhurandhar, Chhaava, Saiyaara, Ek Deewane ki Deewaniyat – Must Watch Hits
Farmer's Protest: Jaipur में किसानों का प्रदर्शन, MSP समेत कई मांगों को लेकर नारेबाजी | Rajasthan
Toyota Taisor Range Test | Auto Live #toyotataisor
Tata Sierra turbo petrol drive review | Auto Live #tatasierra2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
बिहार
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत'
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
हेल्थ
Artery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
यूटिलिटी
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget