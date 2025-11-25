एबीपी न्यूज की सीनियर जर्नलिस्ट विभा कौल भट्ट का 25 नवंबर की सुबह निधन हो गया. इस खबर से मीडिया जगत के साथ बॉलीवुड में भी शौक की लहर है. विभा कौल मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थीं. जहां हाल ही में उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी. इसी बीच उनकी हालत बिगड़ गई और उनका असामयिक निधन हो गया. अब उनके निधन पर बॉलीवुड सितारे भी दुख जता रहे हैं. अजय देवगन से लेकर हिना खान तक ने विभा को भारी मन से याद किया.

अजय देवगन ने यूं दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने भी विभा कौल के निधन पर दुख जाहिर किया. एक्टर ने विभा संग एक तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की. इसमें उन्होंने लिखा, ‘विभा कौल के अचानक चले जाने की खबर बेहद दुखद है. उनके परिवार के लिए प्रार्थना. ओम शांति..’

Deeply saddened to hear about senior journalist Vibha Kaul ji’s demise. A kind soul gone too soon.



Prayers for her family. Om Shanti 🙏🏻 pic.twitter.com/O407fLXeGL — Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 25, 2025

हिना खान ने लिखी भावुक पोस्ट

एक्ट्रेस हिना खान ने विभा कौल की एक फोटो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की. एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं उन्हें 15 सालों से जानती थी. वो बहुत अच्छी थी. हमने साथ में बहुत बातें की ट्रेवर किया. आप बहुत जल्दी चली गई. मैं आपको बहुत मिस करूंगी...'





मोहित रैना ने लिखी ये बात

एक्टर मोहित रैना ने भी विभा कौल के निधन पर दुख जताया. एक्टर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'रेस्ट इन पीस विभा...आप हमेशा याद की जाएंगी. आप बहुत स्वीट थी..'





दिशा परमार को लगा बड़ा झटका

टीवी एक्ट्रेस दिशा परमान ने भी विभा कौल के लिए एक पोस्ट शेयर की. एक्ट्रेस ने उनकी एक फोटो अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है. इसमें उन्होंने लिखा, 'ये बहुत ही शॉकिंग है..रेस्ट इन पीस विभा...'





करण जौहर ने भी लिखा इमोशनल नोट

बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर कऱण जौहर ने भी विभा कौल के लिए एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘सुबह सुबह ये दिल तोड़ देने वाली खबर मिली. मैं उनसे पहली बार साल 2014 में मिला था. वो बहुत अच्छी थी. हम आपकी हंसी को हमेशा याद करेंगे.’





