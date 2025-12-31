अभिषेक बच्चन संग ऐसे नए साल का जश्न मनाएंगी ऐश्वर्या राय, ब्लैक टोपी लगाए क्यूट फोटो हुई वायरल

इस समय हर कोई नए साल के जश्न के मूड में है और बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने-अपने अंदाज में 2026 का वेलकम कर रहे हैं. बॉलीवुड के पावर कपल ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन भी इस खास मौके को साथ में सेलिब्रेट करने के लिए वेकेशन पर निकले हैं. कुछ दिन पहले दोनों को बेटी आराध्या बच्चन के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से ही उनके न्यू ईयर प्लान्स को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी.

हालांकि उस समय ये साफ नहीं हो पाया था कि कपल किस जगह वेकेशन मना रहा है. वहीं अब उनकी वेकेशन से सामने आई नई तस्वीरों ने फैंस को खुश कर दिया है. इन फोटोज में ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या साथ में क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरों की खूब तारीफ हो रही है.

वेकेशन से तस्वीर हुई वायरल

बता दें ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन वेकेशन से एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें दोनो फैन संग पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐश्वर्या ऑल ब्लैक लुक में नजर आई. ऐश्वर्या ने ब्लैक जैकेट पहनी हुई है. सर्दी से बचने के लिए सिर पर ब्लैक टोपी भी लगाई है. ऐश्वर्या ने आईलाइनर और लिपस्टिक लगाकर अपना लुक कंप्लीट किया. वहीं अभिषेक भी काफी डैशिंग लुक में दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने हंसते-मुस्कुराते हुए फैंस संग पोज दिए. हालांकि, कपल के साथ उनकी लाडली बेटी आराध्या बच्चन नजर नहीं आई. फैंस को अब ऐश्वर्या-अभिषेक के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरों का इंतजार है.





बता दें कि हाल ही में ऐश्वर्या राय अपने पति अभिषेक बच्चन, ससुर अमिताभ बच्चन और मां वृदा राय के साथ अंबानी स्कूल के एनुअल फंक्शन के पहले दिन पहुंची थीं. इस दौरान पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैप्चर किया, जहां वो सूट में काफी खूबसूरत लग रही थीं. वहीं फंक्शन के दूसरे दिन ऐश्वर्या और अभिषेक ही बेटी का फंक्शन अटैंड करने आए थे. इस दौरान ऐश्वर्या राय स्टाइलिश अंदाज में दिखीं. एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर के ब्लेजर और ब्लू डेनिम के साथ अपने सिग्नेचर हेयर स्टाइल मे स्कूल में एंट्री मारी थी. वहीं अभिषेक बच्चन इस दौरान बेज कलर की हुडी और ब्लू डेनिम में डैशिंग लग रहे थे. तलाक की अफवाहो के बीच इस जोड़ी को साथ देखकर फैंस खुश हो रहे हैं.