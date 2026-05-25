हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबिना फिल्में किए भी दीपिका,आलिया और पति अभिषेक बच्चन से ज्यादा अमीर हैं ऐश्वर्या राय, जानें- कितनी है नेटवर्थ और कहां से करती हैं कमाई?

बिना फिल्में किए भी दीपिका,आलिया और पति अभिषेक बच्चन से ज्यादा अमीर हैं ऐश्वर्या राय, जानें- कितनी है नेटवर्थ और कहां से करती हैं कमाई?

Aishwarya Rai Net Worth: कान्स 2026 में अपना जलवा दिखाने वाली ऐश्वर्या राय काफी लग्जरी लाइफ जीती हैं. एक्ट्रेस बिना फिल्में किए भी दीपिका, आलिया और पति अभिषेक बच्चन से ज्यादा अमीर हैं

By : निशा शर्मा | Updated at : 25 May 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

ऐश्वर्या राय बच्चन ने कान्स 2026 में एक बार फिर अपना जलवा बिखेरा. इस पूर्व विश्व सुंदरी और बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा ने कान्स में हमेशा की तरह अपने हर लुक्स से फैंस को इम्प्रेस किया. फिलहाल दिवा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इन सबके बीच एक्ट्रेस काफी लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि पिछले कुछ सालों से फिल्मों से दूर हैं बावजूद इसके उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आई है. यहां तक कि वे आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण ही नहीं अपने पति अभिषेक बच्चन से भी ज्यादा अमीर हैं. चलिए यहां ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ जानते हैं.

कितनी है ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ
1994 में मिस वर्ल्ड का ताज जीतक भारत को फख्र कराने वालीं ऐश्वर्या राय भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सेलिब्रिटिज में से एक हैं. अपने 28 सालों के करियर में उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई शानदार फिल्में दी हैं और अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है.  नाम कमाने से लेकर अपार धन-दौलत कमाने तक  ऐश्वर्या राय ने हर मुकाम हासिल किया है. सिर्फ भारत में ही नहीं, उन्होंने इंटरनेशनली भी देश को रिप्रेजेंट किया है. हालांकि ऐश्वर्या पिछले तीन साल से बड़े पर्दे पर नजर नहीं आई हैं, फिर भी उनकी संपत्ति करोड़ों में है. सियासट डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या राय की कुल नेटवर्थ 900 करोड़ रुपये है.

दीपिका- आलिया और पति अभिषेक से ज्यादा अमीर हैं ऐश्वर्या राय
बता दें कि 900 करोड़ की नेटवर्थ के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पति अभिषेक बच्चन से ज्यादा अमीर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बच्चन की नेटवर्थ 275 से 285 करोड़ रुपये है. वहीं दीपिका पादुकोण की नेटवर्थ 500 करोड़ तो आलिया भट्ट की 550 करोड़ रुपये है.

ये भी पढ़ें:-Bhooth Bangla BO Day 38: 120 करोड़ का बजट और 45% से ज्यादा का प्रॉफिट, क्या हिट हो पाई अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’? जानें- कलेक्शन

कहां से कमाई करती हैं ऐश्वर्या राय

  • फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या कुल 900 करोड़ की नेटवर्थ के साथ देश की दूसरी सबसे अमीर अभिनेत्री हैं. देवदास एक्ट्रेस हर फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 6-7 करोड़ रुपये लेती हैं. 
  • ऐश्वर्या हर एंडरोर्समेंट से लगभग 6 से 7 करोड़ रुपये कमाती हैं और कई लीडिंग ग्लोबल लक्जरी ब्रांडों का चेहरा हैं, जिससे उन्हें सालाना 80-90 करोड़ रुपये की इनकम होती है.
  • पेरिस फैशन वीक में रैंप वॉक जैसे हाई-प्रोफाइल इवेंट्स  से उन्हें हर अपीयरेंस से 1 से 2 करोड़ रुपये तक की एडीशनल इनकम होती है.
  • उनकी निजी संपत्तियों में मुंबई में आलीशान रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज शामिल हैं, जिनमें बांद्रा में एक हाई-एंड अपार्टमेंट और दुबई के सैंक्चुअरी फॉल्स में एक भव्य विला शामिल है.

ये भी पढ़ें:-Chand Mera Dil BO Day 3: अनन्या पांडे की ‘चांद मेरा दिल’ ने वीकेंड पर दिखाई तेजी, 10 करोड़ के हुई पार, इस फिल्म को भी चटाई धूल

और पढ़ें
Published at : 25 May 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Alia Bhatt Aishwarya Rai Abhisehk Bchchan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बिना फिल्में किए भी दीपिका,आलिया और पति अभिषेक बच्चन से ज्यादा अमीर हैं ऐश्वर्या राय, जानें- कितनी है नेटवर्थ और कहां से करती हैं कमाई?
बिना फिल्में किए भी दीपिका,आलिया और पति अभिषेक से ज्यादा अमीर हैं ऐश्वर्या राय, जानें- कितनी है नेटवर्थ
बॉलीवुड
'हर बार नई लड़की हो तो प्रॉब्लम नहीं...' Desi Bling में तबिंदा सनपाल के बयान पर भड़कीं लक्ष्मी आर अय्यर, देवोलीना ने कही ये बात
'हर बार नई लड़की हो तो प्रॉब्लम नहीं...' देसी ब्लिंग में तबिंदा सनपाल के बयान पर भड़कीं लक्ष्मी आर अय्यर, देवोलीना ने कही ये बात
बॉलीवुड
Bhooth Bangla BO Day 38: 120 करोड़ का बजट और 45% से ज्यादा का प्रॉफिट, क्या हिट हो पाई अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’? जानें- कलेक्शन
120 करोड़ का बजट और 45% से ज्यादा का प्रॉफिट, क्या हिट हो पाई अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिलेगा 'पद्म विभूषण', हेमा मालिनी स्वीकार करेंगी सम्मान, बोलीं- सनी-बॉबी को है जानकारी
धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिलेगा 'पद्म विभूषण', हेमा मालिनी स्वीकार करेंगी सम्मान, बोलीं- सनी-बॉबी को है जानकारी
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Marco Rubio India Visit: अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान के रोल पर भारत को आपत्ति? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में PAK के रोल पर भारत को आपत्ति? मार्को रुबियो ने दिया जवाब
दिल्ली NCR
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
इंडिया
भारत आ रहे 114 राफेल लड़ाकू विमान, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
भारत आ रहे 114 राफेल, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
हेल्थ
Explained: आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! कितनी गर्मी झेलने के बाद कैसे हो जाती मौत?
आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! गर्मी से कैसे होती मौत?
विश्व
Hajj 2026: हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
ट्रेंडिंग
Viral Video: तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget