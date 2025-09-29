पेरिस में बेटी आराध्या बच्चन के आगे फीका पड़ा ऐश्वर्या राय का फैशन, फैंस बोले- क्वीन आ गई
ऐश्वर्या राय बच्चन की नई वीडियोज सामने आई हैं. इन वीडियोज में ऐश्वर्या का लुक वायरल हो रहा है. ऐश्वर्या राय बेटी आराध्या के साथ दिख रही हैं.
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पेरिस में हैं. वो यहां पेरिस फैशन वीक के लिए पहुंची हैं. इस दौरान उनकी बेटी आराध्या भी साथ थी. सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय के वीडियोज वायरल हैं. ऐश्वर्या और आराध्या का फैशन सेंस चर्चा में बना है. आराध्या ने इस दौरान लाइमलाइट लूट ली.
ऐश्वर्या और आराध्या का लुक वायरल
वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐश्वर्या और आराध्या होटल में जाती हैं. इस दौरान ऐश्वर्या को ब्लू पैंट-सूट में देखा जा सकता है. अपने लुक को ऐश्वर्या ने मिनिमल मेकअप और साइड पार्टे हेयरस्टाइल से कैरी किया है. साथ ही हाई हील्स भी पेयर की.
वहीं आराध्या को डेनिम जींस और शर्ट वियर की थी. उन्होंने इसी के साथ डेनिम जैकेट को ऊपर से ओढ़ा हुआ था. साथ ही शूज कैरी किए. उन्होंने साइड पार्टेड हेयरस्टाइल भी बनाई हुई है. आराध्या का क्लासी लुक वायरल हो रहा है. वो अपने बाल फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
फैंस उनके लुक को बहुत पसंद कर रहे हैं. ऐश्वर्या को फैंस क्वीन बुला रहे हैं. वहीं आराध्या के लुक की भी तारीफ हो रही है.
ऐश्वर्या ने फैन के पहुंचे आंसू
इसी दौरान एक फैन की मुलाकात भी ऐश्वर्या से हुई. ऐश्वर्या को देखने के बाद फैन इमोशनल हो गई. ऐश्वर्या ने फैन को चुप कराया और आंसू पहुंचे. साथ ही गले लगाया. इसके बाद उन्होंने फैन के साथ पोज भी दिए और बातचीत भी की.
ऐश्वर्या राय की फिल्म
ऐश्वर्या राय के वर्क फ्रंट की बात करें को उन्हें पिछली बार 2023 में फिल्म पोन्नियिन सेल्वन-2 में देखा गया था. इस फिल्म में वो नंदिनी के रोल में थीं. फिल्म के पहले पार्ट में भी ऐश्वर्या राय नजर आई थीं. फिल्म में ऐश्वर्या राय के लुक्स से लेकर एक्टिंग तक सभी की तारीफ हुई थी. इसके बाद से ऐश्वर्या राय को किसी फिल्म में नहीं देखा गया है.
