बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और अभिनेता सलमान खान के रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है. उनके रिलेशन पर सेलेब्स भी बड़े खुलासे करते रहते हैं. अब अभिनेता केतन करांडे ने दोनों स्टार्स को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने बताया कि वो ऐश्वर्या राय के बॉडीगार्ड के रूप में भी काम कर चुके हैं. हालांकि तब कुछ ऐसा हुआ था कि केतन को दो दिनों में ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई थी.

'सलमान से बचाने के लिए मुझे रखा था'

हाल ही में केतन ने 'द सिमरन आहूजा' के पॉडकास्ट पर शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा, 'मैं ऐश्वर्या का बॉडीगार्ड था. सलमान से बचने के लिए मुझे रखा था सात दिन के लिए. इस बात को कम से कम 20 साल हो गए हैं. ऐश्वर्या राय मैम को घर से लेना था गाड़ी में छोड़ना था और शूट तक ले जाना था.'

जब ऐश्वर्या के साथ सलमान से हुआ केतन का सामना

केतन ने आगे कहा, 'एक बार ऐस हुआ कि हम लोग जा रहे थे विक्रम भट्ट के फैशन शो में. हमने मैडम को घर से लिया, गाड़ी में बैठे और चल पड़े. जब शो खत्म हुआ और हम वहां से निकले तो सलमान खान सामने थे. तो हम सब डर गए कि क्या करना है? मैं सोच रहा था कि गाड़ी से उतरना पड़ेगा. लेकिन, ड्राइवर ने कहा कि उतरने की जरूरत नहीं है. मैं कुछ करता हूं, उसने कट मारके गाड़ी निकाल ली.'

Ex Bodyguard Ketan Karande revealed Aishwarya Rai hired him as a bodyguard to protect herself from Salman Khan 🤯 : 'Woh kabhi bhi kahin bhi aa jata tha, so I resigned from the post because mujhe in sab mein nahi padna tha' https://t.co/CfVBhyHDrS — Raj (@pictureabhmd) November 20, 2026

मैंने दूसरे दिन जॉब छोड़ दी

इस घटना के बाद केतन ने ऐश्वर्या के बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़ दी थी. उन्होंने कहा, 'मैंने दूसरे दिन ही जॉब छोड़ दी.' इसका कारण उन्होंने बताया कि वो सलमान खान और ऐश्वर्या दोनों के ही फैन थे और दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहते थे. साथ ही उन्होने हाथ के इशारे से बताया कि सलमान के पास गन भी थी.

केतन करांडे के बारे में

केतन करांडे ने अपनी पहचान बॉडीबिल्डर और एक्टर के रूप में बनाई है. वो सलमान खान के साथ फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी काम किया है.