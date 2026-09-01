रक्षाबंधन पर बेटी आराध्या संग मायके पहुंचीं ऐश्वर्या राय, भाई को बांधी राखी, देखें तस्वीरें

ऐश्वर्या राय ने बेटी संग मायके में मनाया रक्षा बंधन, भाई-भाभी को बांधी राखी, आराध्या के हेयरस्टाइल ने खींचा ध्यान
ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने परिवार के साथ धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. इस खास मौके की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बच्चन परिवार की इकलौती बहू और बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं. अब वो एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार वजह है उनका रक्षाबंधन सेलिब्रेशन. रक्षाबंधन के खास मौके पर ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ मायके पहुंचीं, जहां उन्होंने पूरे परिवार के साथ इस त्योहार को धूमधाम से सेलिब्रेट किया.
भाई आदित्य राय संग दिखीं ऐश्वर्या राय
ऐश्वर्या और आराध्या के रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में ऐश्वर्या अपने भाई आदित्य राय और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नजर आ रही हैं. वहीं, एक तस्वीर में आराध्या बच्चन अपने कजिन्स विहान और शिवांश राय के साथ पोज देती दिखाई दीं. ऐश्वर्या की मां वृंदा राय भी इस खास मौके पर परिवार के साथ रक्षाबंधन का जश्न मनाती नजर आईं.
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कैसा है ऐश्वर्या राय का लुक?
ऐश्वर्या की भाभी श्रीमा राय ने हाल ही में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है और सभी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. ऐश्वर्या के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर का एथनिक सूट पहना हुआ था, जिसमें वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने बालों को खुला रखा था और सिर पर सनग्लासेस लगाए हुए थे.
नानी और भाइयों के साथ नजर आईं आराध्या बच्चन
एक तस्वीर में आराध्या अपनी नानी वृंदा राय के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. उन्होंने ऐश्वर्या के भाई आदित्य राय के दोनों बेटों विहान राय और शिवांश राय को राखी बांधी और उनके साथ जमकर पोज दिए. तस्वीर में राखी की भी झलक देखने को मिल रही है. इस दौरान आराध्या व्हाइट टॉप और ब्लू जींस पहने नजर आईं.
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ऐश्वर्या राय की आखिरी फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या को आखिरी बार मणिरत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन II' (2023) में देखा गया था. इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था. फिल्म में उनके साथ विक्रम, जयम रवि, कार्ति, तृषा कृष्णन और प्रभु जैसे एक्टर्स नजर आए थे. फिलहाल, ऐश्वर्या ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस नहीं की है. वहीं, मई 2026 में ऐश्वर्या ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपने शानदार लुक्स से खूब सुर्खियां बटोरी थीं. सोशल मीडिया पर भी उनके लुक्स की जमकर चर्चा हुई थी.
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