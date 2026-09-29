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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडVideo: पेरिस फैशन वीक में छाईं 52 साल की ऐश्वर्या राय बच्चन, ब्लैक गाउन में ढाया कहर

Video: पेरिस फैशन वीक में छाईं 52 साल की ऐश्वर्या राय बच्चन, ब्लैक गाउन में ढाया कहर

Aishwarya Rai Bachchan Paris Fashion Week 2026: ऐश्वर्या राय ने पेरिस फैशन वीक 2026 में अपने रॉयल अंदाज से एक बार फिर सबका ध्यान खींच लिया. ब्लैक गाउन में एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक देखते ही बन रहा है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Sep 2026 07:54 AM (IST)
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बच्चन परिवार की इकलौती बहू ऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर अपने लुक को लेकर सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में पेरिस फैशन वीक 2026 में शिरकत की, जहां उनका ग्लैमरस और रॉयल अंदाज देखने को मिला. एफिल टावर के सामने आयोजित इस फैशन इवेंट में 52 साल की ऐश्वर्या ने रैंप वॉक कर खूब वाहवाही लूटी. सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

ऐश्वर्या ने केंडल जेनर, सिमोन एश्ली, सेलीन डियोन और ईवा लोंगोरिया जैसी जानी-मानी हस्तियों के साथ रैंप वॉक किया. 'लोरियल पेरिस' के इस खास इवेंट में ऐश्वर्या ने अपने शाही अंदाज और जबरदस्त कॉन्फिडेंस से सभी का ध्यान खींच लिया. एफिल टावर के सामने रैंप पर उनका अंदाज देखते ही बन रहा था. इवेंट से सामने आईं तस्वीरों और वीडियो में ऐश्वर्या का ग्लैमरस अवतार फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

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कैसा है ऐश्वर्या राय बच्चन का लुक?
पेरिस फैशन वीक 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन बेहद खूबसूरत और रॉयल अंदाज में नजर आईं. इस खास मौके के लिए उन्होंने डिजाइनर यारा शोमेकर का कस्टम-मेड ब्लैक वेलवेट गाउन पहना था, जिसके पीछे एक लंबी और ड्रामेटिक केप जुड़ी हुई थी. केप के किनारों पर लगे चमकदार क्रिस्टल और स्टोन्स उनके आउटफिट को शानदार रॉयल टच दे रहे थे. ऐश्वर्या ने अपने लुक को डीप बरगंडी शेड के वेवी बालों, बोल्ड रेड लिप्स और विंग्ड आईलाइनर के साथ कंप्लीट किया. वहीं, सिर पर सजा ज्वेल्ड टियारा उनके पूरे लुक की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था. 

फैंस कर रहे ऐश्वर्या राय बच्चन की तारीफ
ऐश्वर्या राय बच्चन के रैंप वॉक का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया. फैंस को उनका रॉयल लुक, ग्रेस और कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया. यूजर्स उनके अंदाज की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

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कई लोगों ने उनके शानदार वॉक और एलिगेंट स्टाइल की भी खूब सराहना की. ऐश्वर्या इससे पहले भी कान्स फिल्म फेस्टिवल समेत कई इंटरनेशनल फैशन इवेंट्स में अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींच चुकी हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन ने सेलीन डियोन संग किया डांस
सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय बच्चन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मशहूर सिंगर सेलीन डियोन के साथ स्टेज पर डांस करती नजर आ रही हैं.

वीडियो में दोनों एक-दूसरे को गले लगाती और किस करती दिखाई दे रही हैं. इसके बाद दोनों ने हाथ थामकर साथ में डांस किया. ऐश्वर्या और सेलीन की इस खास बॉन्डिंग ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. वीडियो में केंडल जेनर, सिमोन एश्ली और ईवा लोंगोरिया जैसे कई इंटरनेशनल सेलेब्स भी नजर आ रहे हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Sep 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan Paris Fashion Week 2026
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