बॉलीवुड के पॉपुलर कपल ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन हाल ही में एक इवेंट में साथ नजर आए, जहां दोनों अपने शानदार अंदाज से लोगों का ध्यान खींचते दिखे. इस दौरान कपल मरून कलर के आउटफिट में नजर आया.

फैशन डिजाइनर और नेता शाइना एनसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कपल की तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई हैं.

ऐश्वर्या-अभिषेक ने की ट्विनिंग

सामने आई फोटोड में ऐश्वर्या राय मरून कलर के बारीक कढ़ाई और खूबसूरत बॉर्डर वाले एथनिक आउटफिट में दिखीं. उन्होंने अपने लुक को भी खास बनाने के लिए ज्वेलरी कैरी की थी. खुले बालों में वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लर रही थी.

वहीं, अभिषेक बच्चन भी मरून कलर के प्रिंटेड कुर्ते और सफेद पैंट में नजर आए. दोनों ने शाइना एनसी के साथ कई तस्वीरों के लिए पोज दिए और इस दौरान काफी खुश दिखाई दिए.

Some friendships don't need constant contact. They just need trust. I started my career as a fashion designer when i was 18 , then Aishwarya Rai was Miss World. 35 years later, we still pick up exactly where we left off. Wonderful to spend time with Aishwarya and Abhishek. No pretence, just a sense of old belonging that only time can build. Some bonds just don't need explaining. What I love about old friendships is the comfort - you meet after months or years , and it feels like yesterday. Aishwarya and I go so far back , from wearing my sarees , to her supporting my social initiatives especially cancer patients and when i was a struggling designer. @AishwaryaRaiWeb @juniorbachchan @SrBachchan @AArbfc @AishwaryaRai, @My_AishwaryaRai, @AishwaryaSpice — Shaina Chudasama Munot (@ShainaNC) November 27, 2026

ऐश्वर्या राय बच्चन संग शाइना एनसी ने याद की पुरानी दोस्ती

तस्वीरें शेयर करते हुए शाइना एनसी ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ अपनी कई साल पुरानी दोस्ती के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 18 साल की उम्र में फैशन डिजाइनर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, तब ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड बनी थीं. आज 35 साल बाद भी दोनों की दोस्ती पहले जैसी ही है.

शाइना ने बताया कि ऐश्वर्या उनकी साड़ियां पहना करती थीं. इतना ही नहीं, जब वो एक नई डिजाइनर थीं, तब भी ऐश्वर्या ने उनका साथ दिया था. कैंसर मरीजों के लिए चलाए जा रहे उनके सामाजिक कामों में भी ऐश्वर्या ने हमेशा मदद की.

दिवाली पार्टी में लूटी लाइमलाइट

बता दें, ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन इस महीने की शुरुआत में मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में भी साथ नजर आए थे. दोनों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाई थीं. इस दौरान अभिषेक पत्नी ऐश्वर्या का हाथ थामे दिखाई दिए थे.

फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन

वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिषेक बच्चन जल्द ही शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. इस फिल्म में वो विलेन का रोल निभा सकते हैं. फिल्म में सुहाना खान और दीपिका पादुकोण भी हैं. ये 24 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.