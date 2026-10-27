अनीत पड्डा और अहान पांडे की जोड़ी ने फिल्म 'सैयारा' से इतिहास रच दिया था. इस फिल्म के जरिए अहान ने डेब्यू किया था और अनीत की ये बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म थी. नए सितारों से सजी सैयारा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर निकली. इसके बाद न सिर्फ अनीत और अहान की ऑन स्क्रीन जोड़ी चर्चा में रही, बल्कि अक्सर दोनों के अफेयर की ख़बरें भी आती रहती हैं. अब अनीत ने अहान की नई फिल्म के पोस्टर पर अपना रिएक्शन दिया है.

नई फिल्म के पोस्टर में शरवरी संग रोमांटिक हुए अहान

सैयारा के बाद से अब तक अहान पांडे की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है. हालांकि उनकी नई फिल्म 'बेपरवाह' का ऐलान हो चुका है. इसकी पहली झलक भी सामने आ चुकी है. यशराज फिल्म्स ने फिल्म का पोस्टर शेयर किया है जिसमें अहान का गैंगस्टर लुक नजर आ रहा है. वो शरवरी वाघ के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं.

अहान-शरवरी के रोमांस पर क्या बोलीं अनीत पड्डा?

सोशल मीडिया पर बेपरवाह का पोस्टर काफी पसंद किया जा रहा है. इसी बीच अनीत पड्डा ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है. अनीत ने अपनी इंस्टग्राम स्टोरी में फिल्म का पोस्टर शेयर किया है और इस पर हार्ट इमोजी भी बनाए. वहीं यशराज फिल्म्स के पोस्ट पर कमेंट करते हुए 'द बेस्ट' भी लिखा.

कब रिलीज होगी 'बेपरवाह'?

यशराज फिल्म्स ने बेपरवाह की पहली झलक दिखाने के साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. फिल्म 26 मार्च 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसे आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर ने किया है. फिल्म की कहानी भी अली अब्बास ने ही लिखी है.

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45 करोड़ बजट, सैयारा ने कमाए थे 580 करोड़

अनीत और अहान की फिल्म सैयारा जुलाई 2025 में रिलीज हुई थी. ये भी यशराज फिल्म्स की ही फिल्म थी, जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया. 45 करोड़ के बजट में बनी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा सैयारा ने दुनियाभर में 80 करोड़ की कमाई की. फिल्म के बाद अनीत और अहान को कई मौकों पर साथ देखा गया था. हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपना रिश्ता कंफर्म नहीं किया है.