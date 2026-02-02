एक्सप्लोरर
वर्कआउट के बाद किस डाइट को फॉलो कर ऋतिक रोशन खुद को रखते हैं फिट? एक्टर ने पोस्ट में कर दिया खुलासा
Hrithik Roshan Post: ऋतिक रोशन अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा मे रहते हैं. अब हाल ही में एक्टर ने अपने वर्कआउट के बाद का मील सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आइए जानते हैं वो किस डाइट को फॉलो करते हैं.
ऋतिक रोशन अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस को इंस्पायर करते नजर आते हैं. एक्टर सोशल मीडिया पर अक्सर अपने वर्कआउट रूटीन और डाइट से जुड़ी बातें शेयर करते रहते हैं. फिट रहने के लिए वह कड़ी मेहनत करते हैं और फैंस को भी मोटिवेट करते हैं. वहीं अब एक बार फिर ऋतिक ने अपनी फिटनेस से जुड़ा एक नया अपडेट शेयर किया है.
वर्कआउट के बाद किस डाइट को फॉलो करते है ऋतिक रोशन
ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर अपने वर्कआउट के बाद के खाने की खास थाली की एक तस्वीर शेयर की है. इस थाली में ज्वार की रोटी, भिंडी, चुकंदर, बैंगन, पापड़ी, लौकी, अंडे का व्हाइट पार्ट और दाल शामिल है. ऋतिक ने इसे अपना पसंदीदा 'इंडियन मिक्स' कहा और लिखा कि यह फाइबर, प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर है.
उन्होंने मजाक में लिखा, 'उफ... इससे बेहतर और क्या हो सकता है?' ऋतिक के फैंस ने उनकी इस पोस्ट पर कई कमेंट्स कर हैरानी जताई है. एक फैन ने लिखा, 'मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं खाया', एक फैन ने पूछा, 'क्या आप हर तरह का खाना तीखा खाते हैं?', तो वहीं एक फैन ने ऋतिक की तारीफ में लिखा, 'हमेशा की तरह इन्स्पिरेशनल.'
कब रिलीज होगी 'कृष 4'?
वर्कफ्रंट की बात करें तो, ऋतिक अपनी 'कृष' फ्रैंचाइजी की फिल्म 'कृष 4' से निर्देशन की शुरुआत करने वाले हैं. वह इस फिल्म में फिर से कृष के किरदार में अभिनय भी करेंगे. फिल्म का प्रोडक्शन यश राज फिल्म्स और राकेश रोशन मिलकर कर रहे हैं. शूटिंग इस साल या फिर अगले साल से शुरू होगी.
वहीं, ऋतिक अब ओटीटी पर प्रोड्यूसर के रूप में डेब्यू कर रहे हैं. वे 'स्टॉर्म' नाम की थ्रिलर सीरीज बना रहे हैं, जो प्राइम वीडियो पर आएगी. इसका निर्देशन अजीतपाल सिंह कर रहे हैं, जिन्होंने 'तब्बर' जैसी सीरीज बनाई है. यह मुंबई में फिल्माई जा रही है और प्रोडक्शन शुरू हो चुका है.
