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शेफाली के निधन से टूट गए थे पराग त्यागी, बताया किस 'खास' ने दिया इमोशनल सहारा

Parag Tyagi On Shefali Jariwala Death: पराग त्यागी ने बताया कि शेफाली जरीवाला के निधन के बाद वो पूरी तरह टूट गए थे. इस दुख की घड़ी में फिर एक खास ने उन्हें सहारा दिया था.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 13 May 2026 12:29 PM (IST)
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दिवंगत एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी पत्नी के निधन के बाद से अक्सर फैंस के साथ नए-नए किस्से -कहानियों व यादों के साथ जुड़े रहते हैं. इस बीच पराग ने बताया कि पत्नी शेफाली के अचानक निधन के बाद वो पूरी तरह से टूट गए थी. और ऐसे मुश्किल समय में पराग के पालतू कुत्ते सिम्बा ने उन्हें दोबारा खड़ा किया था.

सिम्बा बना पराग का सहारा
उन्होंने बताया कि सिम्बा न सिर्फ उनके दर्द को समझता है बल्कि खुद भी उसी दर्द से गुजर रहा था. दोनों ने एक-दूसरे का साथ देकर इस मुश्किल समय को पार किया. पराग का कहना है कि सिम्बा के प्यार और मौजूदगी ने उन्हें इमोशनली मजबूत किया. और ये रिश्ता सिर्फ मालिक और पालतू कुत्ते का नहीं बल्कि पिता-पुत्र वाला रिश्ता है.

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सिम्बा हमारा बेटा है’

पराग ने आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में खुलकर बताया कि सिम्बा उनके लिए सिर्फ पालतू जानवर नहीं बल्कि परिवार का सदस्य और 'बेटा' है, जिसने सबसे मुश्किल समय में उन्हें सहारा दिया. पराग त्यागी ने बताया कि शेफाली का निधन उनके लिए बहुत बड़ा झटका था. इस दर्द भरे दौर में सिम्बा उनकी सबसे बड़ी ताकत बना. उन्होंने कहा, ' सिम्बा हमारा बेटा है. शेफाली प्यार से कहती थी, 'सिम्बा, तुम मेरे पेट से पैदा क्यों नहीं हुए?' शेफाली उससे बहुत प्यार करती है, और वो भी सिम्बा को अपने बच्चे की तरह मानते हैं.

एक-दूसरे का दर्द समझा

पराग ने बताया कि सिम्बा का साथ और उसका पास रहना उन्हें सुकून देता है. उन्होंने आगे साफ कहा कि कभी भी उन्होंने सिम्बा को दुख कम करने का जरिया नहीं बनाया, क्योंकि सिम्बा खुद भी शेफाली के जाने के दर्द से गुजर रहा था. पराग ने कहा, 'मैं अपने जज्बात शब्दों में बयां कर सकता हूं लेकिन वो नहीं कर सकता. मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके एक्सप्रेशन समझता हूं. सिम्बा और मैंने एक-दूसरे को बिना शर्त प्यार देकर ठीक किया है. हमने एक-दूसरे को मन की शांति पाने में मदद की है.'

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2025 में हुआ था शेफाली का निधन

शेफाली जरीवाला का निधन 27 जून 2025 को 42 साल की उम्र में हुआ था. मुंबई स्थित अपने घर पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. पराग त्यागी तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. इस घटना के बाद पराग त्यागी कई बार शेफाली के साथ बिताए प्यारे पलों को फैंस के साथ साझा कर चुके हैं.

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Published at : 13 May 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Shefali Jariwala Parag Tyagi
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