ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अब जाकर दृश्यम 3 देखिए', 'मिर्जापुर: द मूवी' के बाद अली फजल ने अजय देवगन की फिल्म को किया प्रमोट

'अब जाकर दृश्यम 3 देखिए', 'मिर्जापुर: द मूवी' के बाद अली फजल ने अजय देवगन की फिल्म को किया प्रमोट

एक्टर अली फजल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' को मिले प्यार को लेकर दर्शकों से धन्यवाद कहा. साथ ही उन्होंने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3' देखने की भी अपील की.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 05 Oct 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

4 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए चार हफ्ते हो चुके हैं. इस एक्शन-क्राइम ड्रामा फिल्म ने दुनिया भर में 330 करोड़ रुपये से ज्यादा की बंपर कमाई की है और दर्शकों का दिल जीत लिया.

फिल्म की इस कामयाबी के मौके पर एक्टर अली फजल ने सोशल मीडिया पर फैन्स का शुक्रिया अदा किया और अजय देवगन की नई रिलीज 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' देखने की अपील की.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का दुनियाभर में कहर, तीसरे दिन 'रेड 2' से 'भूत बंगला' तक के तोड़े रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का दुनियाभर में कहर, तीसरे दिन 'रेड 2' से 'भूत बंगला' के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
कैंची धाम में बढ़ती भीड़ देख 'हनुमान अंश' डायरेक्टर ने की अपील, भक्तों को बताए दूसरे पवित्र स्थल
कैंची धाम में बढ़ती भीड़ देख 'हनुमान अंश' डायरेक्टर ने की अपील, भक्तों को बताए दूसरे पवित्र स्थल
बॉलीवुड
'20 साल की उम्र से टैक्स भर रही हूं...' रकुल प्रीत सिंह ने बताई IT रेड की सच्चाई, सोशल मीडिया पर हुईं आगबबूला
'20 साल की उम्र से टैक्स भर रही हूं...' रकुल प्रीत सिंह ने बताई IT रेड की सच्चाई
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4 Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? 1 बजे तक 179 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? जानें- हर घंटे का कलेक्शन

अली फजल ने की 'दृश्यम 3' देखने की अपील
अली फजल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं.  उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आज मेरी फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीना पूरा हो गया. लगता है, हमने कुछ तो सही किया है… ऐसा मैं मानना पसंद करूंगा.'

एक्टर ने आगे लिखा, 'एक बार फिर आप सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. अब जाइए, 'दृश्यम 3' देखिए और दूसरी फिल्में भी देखिए. आप सभी एक शानदार दर्शक रहे हैं. सिनेमाघरों को जिंदा रखिए.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ali fazal (@alifazal9)

बता दें, 'मिर्जापुर: द मूवी' पॉपुलर सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाती है और इसमें पंकज त्रिपाठी कालीन भैया के रोल में, दिव्येंदु मुन्ना भैया और अली फजल गुड्डू पंडित के रोल में नजर आए. फिल्म में रसिका दुग्गल, मोहित मलिक और रवि किशन जैसे कलाकार भी दिखे.

'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल
'दृश्यम 3' की बात करें तो, ये फ़िल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और लोगों का दिल जीत रही है. रिलीज के तीन दिनों के अंदर ही, फिल्म ने भारत में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. फिल्म जमकर कमाई कर ही है.

बता दें, फिल्म में अजय देवगन विजय सलगांवकर के रोल में लौटे हैं, जबकि तब्बू मीरा देशमुख के अपने रोल में नज़र आ रही हैं. जयदीप अहलावत एक नए पुलिस अफ़सर के तौर पर कास्ट में शामिल हुए हैं. कास्ट में श्रिया सरन, प्रकाश राज, रजत कपूर, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत भी शामिल हैं. 

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का दुनियाभर में कहर, तीसरे दिन 'रेड 2' से 'भूत बंगला' तक के तोड़े रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' का दुनियाभर में कहर, तीसरे दिन 'रेड 2' से 'भूत बंगला' के तोड़े रिकॉर्ड
बॉलीवुड
कैंची धाम में बढ़ती भीड़ देख 'हनुमान अंश' डायरेक्टर ने की अपील, भक्तों को बताए दूसरे पवित्र स्थल
कैंची धाम में बढ़ती भीड़ देख 'हनुमान अंश' डायरेक्टर ने की अपील, भक्तों को बताए दूसरे पवित्र स्थल
बॉलीवुड
'20 साल की उम्र से टैक्स भर रही हूं...' रकुल प्रीत सिंह ने बताई IT रेड की सच्चाई, सोशल मीडिया पर हुईं आगबबूला
'20 साल की उम्र से टैक्स भर रही हूं...' रकुल प्रीत सिंह ने बताई IT रेड की सच्चाई
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4 Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? 1 बजे तक 179 करोड़ के हुई पार
Live Updates: मंडे को 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी 'दृश्यम 3'? जानें- हर घंटे का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सौरव दास बोले, 'रिपोर्ट से पता चलता है कि...'
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सौरव दास बोले, 'रिपोर्ट से पता चलता है कि...'
महाराष्ट्र
SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'
SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'
इंडिया
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
ओटीटी
फिर से ठेला लगा रहीं चंद्रिका दीक्षित, वड़ा पाव की जगह बेच रही ये
फिर से ठेला लगा रहीं चंद्रिका दीक्षित, वड़ा पाव की जगह बेच रही ये
क्रिकेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
इंडिया
मॉनिटरिंग, डर बनाएं, बीट पेट्रोलिंग... महिलाओं की सुरक्षा के लिए SC के दिल्ली पुलिस को निर्देश
मॉनिटरिंग, डर बनाएं, बीट पेट्रोलिंग... महिलाओं की सुरक्षा के लिए SC के दिल्ली पुलिस को निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
ऑटो
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget