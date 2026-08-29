बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपने रक्षाबंधन एड को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वो के ब्रालेट पहने नजर आई थी. इस एड के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. इसी बीच अब एक्ट्रेस सेलिना जेटली भी अपने रक्षाबंधन लुक को लेकर ट्रोल हो रही हैं.

डीप-नेक ब्लाउज ट्रोल हुईं एक्ट्रेस

सेलिना ने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के दौरान फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी के साथ रेड कलर का डीप-नेक ब्लाउज पहना था. उन्होंने इस वीडियो को खुद अपने इंस्टग्राम पर पोस्ट किया है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कुछ यूजर्स ने उनके पहनावे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

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यूजर्स ने उठाए सवाल

एक यूजर ने सेलिना को ट्रोल करते हुए लिखा, 'कृति सेनन के बाद अब सेलिना जेटली भी रक्षाबंधन पर रिवीलिंग कपड़ों में सेलिब्रेट कर रही हैं. हिंदू त्योहार के लिए उनका पहनावा देखिए, ये हमारी संस्कृति और परंपरा का अपमान है. न बिंदी, न सिंदूर, न चूड़ियां या धागा और पैरों में सैंडल.' यूजर ने आगे लिखा कि ऐसा लगता है कि 'बॉलीवुड कभी नहीं सीखता.'

After Kriti senon, now Celina Jaitley celebrating Rakshabandhan in revealing clothes. Look at her attire for a Hindu festival, it is demeaning the culture and tradition.



>Showing cleavage

>No Bindi

>Wearing sandles

>No Sindoor

>No bangles/Dhaga



It looks like bollywood never… pic.twitter.com/W2aEsiiUGU — Chota Don (@choga_don) August 28, 2026

वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'जब विवाद पहले ही इतना बढ़ चुका है, तो बॉलीवुड बार-बार वही गलती क्यों करता रहता है? त्योहार मनाना ठीक है, लेकिन हिंदू त्योहारों की परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है.'

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तीसरे यूजर ने लिखा, कपड़े को ढंग से पहन लेती.' वहीं एक और यूजर ने लिखा, 'कुछ नहीं, इसको भी लगा होगा इसी बहाने लाइमलाइट मिल जाएगी.'

सेलिना जेटली ने शेयर किया इमोशनल वीडियो

बता दें, रक्षाबंधन के मौके पर सेलिना जेटली ने अपने भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने भाई को लेकर लिखा कि 30 सितंबर 2024 को उनके भाई से जुड़ी खबर सामने आने के बाद से उन्होंने खुद का सबसे दुखी रूप देखा है.

उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने 2024 से उनकी आवाज नहीं सुनी, उन्हें देखा या उनसे मुलाकात नहीं की. एक बहन के तौर पर मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है, चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहा गया हो. वही मेरे पास हैं. मेरे बेटों के अलावा वही मेरा इकलौता परिवार हैं. मैं उनके साथ खड़ी हूं.'

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उन्होंने कहा, 'राखी सिर्फ एक धागे से कहीं ज्यादा है. ये आत्मा का रिश्ता है, अधूरा और हमेशा रहने वाला है.' अपनी पोस्ट के आखिर में सेलिना ने अपने माता-पिता को याद करते हुए लिखा, 'मम्मी, पापा, आप जहां भी हैं, हमें आशीर्वाद दें. उसे इस मुश्किल परीक्षा से गुजरने की ताकत दें, जब तक कि हम दोबारा न मिलें. डम्पी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी.'

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