निधन के बाद रिलीज होंगी असरानी की ये 2 फिल्में, दोनों में अक्षय कुमार दिखेंगे साथ

दिवंगत एक्टर गोवर्धन असरानी ने बॉलीवुड में अपनी यादगार अदाकारी से लाखों दर्शकों को एंटरटेन किया है. हाल ही में असरानी का 20 अक्टूबर को लंबी बीमारी के बाद 84 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके फैंस और पूरी दुनिया उनके निधन पर शोक मना रही है.

लेकिन दर्शकों को अब उन्हें दो फिल्मों 'भूत बंगला' और 'हैवान' में आखिरी बार देखने का मौका मिलेगा. दोनों फिल्में प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित हैं, जो असरानी के साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं. दोनों ने साथ में कई सफल फिल्मों में काम किया है, जैसे 'हेरा फेरी' और 'भागम भाग'.

अक्षय कुमार हुए इमोशनल

एक्टर अक्षय कुमार, जिन्होंने असरानी के साथ कई फिल्मों में काम किया है, उनको याद करते हुए अक्षय ने अपने ट्वीटर (X) पर इमोशनल होते लिखा, "असरानी जी के निधन पर मैं शब्दहीन हूं. हम सिर्फ एक हफ्ता पहले 'हैवान' की शूटिंग के दौरान सबसे गर्मजोशी भरी झप्पी शेयर कर रहे थे. वह बहुत प्यारे इंसान थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल लेजेंडरी थी.

वह बहुत प्यारे इंसान थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल लेजेंडरी थी. मेरी सभी लोकप्रिय फिल्मों में, 'हेरा फेरी', 'भागम भाग', 'डे दना डन', 'वेलकम' और अब हमारी अनरिलीज़ 'भूत बंगला' और 'हैवान' शामिल हैं."

"मैंने उनके साथ काम करके और उनसे बहुत कुछ सीखा. यह हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. भगवान असरानी सर को आशीर्वाद दें, जिन्होंने हमें हंसने के लाखों कारण दिए. ओम शांति."



राजपाल यादव भी हुए भावुक

फिल्म भूत बंगला में एक्टर राजपाल यादव भी नजर आएंगे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर असरानी को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "चाहे वह 'भूल भुलैया', 'ढोल' हो या हमारी आखिरी फिल्म 'भूत बंगला', हर सीन को हिट बनाने में आपका योगदान हमेशा खास रहेगा."



अस्पताल में थे भर्ती

असरानी के पर्सनल असिस्टेंट बाबुभाई ने इंडिया टुडे टीवी को बताया, "असरानी साहब को चार दिन पहले जुहू के भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने हमें बताया कि उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया था. जिससे उन्हें सास लेने में काफी दिक्कत हो रही थी.

बता दें कि, 20 अक्टूबर, लगभग 3:30 बजे के आसपास उनका निधन हो गया. असरानी को आखिरी बार 2023 में रिलीज हुई 'नॉन स्टॉप धमाल' और 'ड्रीम गर्ल 2' में देखा गया था.