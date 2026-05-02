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गीतकार प्रसून जोशी को मिली नई जिम्मेदारी, बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष

प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले से मीडिया, सिनेमा और विज्ञापन जैसे क्षेत्र में नई दिशा की उम्मीद जताई जा रही है.

By : आईएएनएस | Updated at : 02 May 2026 09:18 PM (IST)
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को नियुक्त किया है. प्रसून जोशी साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और सार्वजनिक संचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान देने वाले एक प्रतिष्ठित रचनात्मक पेशेवर हैं. अपने प्रभावशाली लेखन और गहरी सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए जाने जाने वाले प्रसून जोशी ने समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनके कार्यों में प्रशंसित फिल्म गीत, विज्ञापन अभियान और सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानियां शामिल हैं, जो देशभर के विविध दर्शकों से जुड़ती हैं.

अश्विनी वैष्णव ने दी बधाई

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी की नियुक्ति पर मेरी हार्दिक बधाई. प्रसून जोशी एक विलक्षण रचनात्मक प्रतिभा हैं जिन्हें विज्ञापन, साहित्य, कला और सिनेमा जगत में विश्व स्तर पर सराहा जाता है, फिर भी उनका हृदय भारत के लिए धड़कता है. उनके शब्दों में हमारी मिट्टी की सुगंध है और उनकी दृष्टि हमारी संस्कृति के शाश्वत सार को दर्शाती है. उनके नेतृत्व में प्रसार भारती को नई ऊर्जा, गहरा उद्देश्य और एक नई रचनात्मक आवाज मिलेगी. उनके आगामी कार्यकाल के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं.'

पहले किस पद पर थे प्रसून जोशी?

इस नियुक्ति से पहले प्रसून जोशी अगस्त 2017 से मुंबई स्थित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं, जहां उन्होंने फिल्म उद्योग के हितधारकों के साथ जुड़कर फिल्म प्रमाणन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया. सीबीएफसी में उनका कार्यकाल रचनात्मक अभिव्यक्ति और नियामक उत्तरदायित्व के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है. इससे पहले वे मैक्कैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के सीईओ और मैक्कैन वर्ल्ड ग्रुप एशिया पैसिफिक (मैक्कैन एरिक्सन की सहायक कंपनी) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. वे 2016 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यासियों में से एक हैं. 

रचनात्मक उद्योगों और सार्वजनिक संचार में अपने व्यापक अनुभव के साथ जोशी से प्रसार भारती के नेतृत्व में एक अनूठा दृष्टिकोण लाने की उम्मीद है. ऐसे समय में जब सार्वजनिक प्रसारण तीव्र तकनीकी परिवर्तन और दर्शकों की बदलती अपेक्षाओं का सामना कर रहा है.

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प्रसार भारती का विस्तार 

बता दें कि प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित और 1997 से कार्यरत, प्रसार भारती भारत का वैधानिक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है. इसके दो प्रमुख विभाग हैं. ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है, जो शहरी और ग्रामीण भारत में लाखों श्रोताओं तक कई भाषाओं और बोलियों में पहुंचता है. दूसरा दूरदर्शन (डीडी) भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन प्रसारक, जो समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और सांस्कृतिक सामग्री सहित व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है. 

प्रसार भारती ने सार्वजनिक प्रसारण की भावना को बढ़ावा देने के लिए फ्री-टू-एयर ओटीटी सेवाओं को मजबूत करने के लिए वेव्स ओटटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है. प्रसार भारती सूचना के प्रसार, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और देश भर में विश्वसनीय सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अपने विशाल स्थलीय और डिजिटल नेटवर्क के साथ, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म, डीटीएच सेवाओं और अभिलेखीय पहलों के माध्यम से अपनी पहुंच का विस्तार करना जारी रखता है.

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Published at : 02 May 2026 09:18 PM (IST)
Tags :
Prasoon Joshi CBFC Chairman Prasar Bharati Chairman
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