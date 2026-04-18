बॉलीवुड के लवबर्ड्स माने जाने वाले तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया कभी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में गिने जाते थे. दोनों का रिश्ता काफी समय तक सुर्खियों में रहा, लेकिन अब इनका ब्रेकअप हो गया, जिसने सभी फैंस को हैरान कर दिया. वहीं अब लगता है ब्रेकअप के बाद वीर पहाड़िया आगे बढ़ चुके हैं.

तारा से ब्रेकअप के बाद मिस्ट्री गर्ल संग दिखें वीर

दरअसल, हाल ही में तारा सुतारिया से अलग होने के बाद एक्टर को मुंबई में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वीर एक रेस्टोरेंट से उस लड़की के साथ बाहर आते दिखे. जहां लड़की सीधे कार में बैठ गई, वहीं वीर पैपराजी से बात करते नजर आए. ऑल-ब्लैक लुक में एक्टर काफी हैंडसम दिखें.

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यूजर्स ने किए सवाल

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गईं. कई यूजर्स वीडियो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. कोई पूछ रहा है 'क्या वीर को फिर से प्यार मिल गया?', तो कोई कह रहा है, 'इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर लेते हैं लड़के?'

हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स का दावा है कि वीडियो में दिख रही लड़की कोई मिस्ट्री गर्ल नहीं, बल्कि फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला की भांजी आफिया सैय्यद हैं, जो वीर के साथ नई फिल्म में स्क्रीन शेयर करने वाली हैं.

तारा और वीर का रिश्ता

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का रिश्ता पिछले साल तब सुर्खियों में आया, जब एपी ढिल्लो के मुंबई कॉन्सर्ट से कुछ क्लिप्स वायरल हुए. स्टेज पर तारा और सिंगर के बीच दिखी फ्रेंडली बॉन्डिंग को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई, वहीं दर्शकों में मौजूद वीर के रिएक्शन को लेकर भी तरह-तरह के कयास लगाए गए.

हालांकि, उस वक्त तारा ने इंस्टाग्राम पर 'फॉल्स नैरेटिव' और 'पेड पीआर' कहकर इन खबरों को खारिज किया, जबकि वीर ने भी साफ किया कि वायरल वीडियो एडिटेड था. बाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑरी ने कॉन्सर्ट का अनएडिटेड वीडियो शेयर किया, जिसमें वीर तारा और एपी ढिल्लों के लिए जोरदार चीयर करते नजर आए. इस वीडियो को रीपोस्ट करते हुए वीर ने लिखा, 'सच्चाई की हमेशा जीत होती है.'

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लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आईं, जिसके बाद नेटिज़न्स ने इसे कॉन्सर्ट विवाद से जोड़ना शुरू कर दिया. हालांकि, अब तक न वीर और न ही तारा ने अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है.