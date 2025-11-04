हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयश की 'टॉक्सिक' से टकराएगी 'डकैत', क्लैश पर अदिवी शेष बोले- 'फिल्म की कहानी अच्छी होगी तो प्यार मिलेगा'

यश की 'टॉक्सिक' से टकराएगी 'डकैत', क्लैश पर अदिवी शेष बोले- 'फिल्म की कहानी अच्छी होगी तो प्यार मिलेगा'

Toxic V/s Dacoit Clash: अगले साल मार्च के महीने में पैन इंडिया स्टार यश और अदिवी शेष के बीच महा क्लैश होने वाला है. इस बॉक्स ऑफिस मुकाबले को लेकर अदिवी शेष की क्या है राय, जानें पूरी बात यहां.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Nov 2025 10:37 PM (IST)
अदिवी शेष की फिल्म 'डकैत' अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही लोगों के बीच चर्चा में है. ये फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने वाली थी लेकिन लीड एक्टर के इंजरी के वजह से शूटिंग और रिलीज डेट आगे बढ़ाने पड़ी. अब ये फिल्म अगले साल मार्च के महीने में रिलीज होगी. इसके साथ ही अब अदिवी शेष का सीधा मुकाबला यश की पैन इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' से होने वाला है. 

'डकैत' स्टार ने बताया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अंडरडॉग बनकर ही अपनी पहचान बनाई है और अब ये उनकी आदत बन चुकी है. बता दें अदिवि शेष के साथ इस फिल्म में मृणाल ठाकुर भी नजर आने वाली हैं. इतना ही नहीं फिल्म में प्रकाश राज और अनुराग कश्यप भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. हिंदी के साथ इस फिल्म को तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा. 

'यश की फिल्म का इंतजार दर्शक...'
हिंदुस्तान टाइम्स संग अपनी खास बातचीत में 'डकैत' के लीड एक्टर अदिवी शेष ने यश संग अपनी फिल्म के मुकाबले को लेकर अपनी राय रखी. उनका मानना है कि 'टॉक्सिक' के खिलाफ आसान काम नहीं है. अदिवी शेष ने कहा- 'यश की फिल्म का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म के जरिए यश बड़े पर्दे पर 4 साल बाद वापसी करने वाले हैं.' इसके साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री में अंडरडॉग बने रहने को लेकर भी बात की.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sesh Adivi (@adivisesh)

'अगर फिल्म की कहानी अच्छी तो उसे खुद...'
इंटरव्यू के दौरान अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अदिवी शेष ने कहा- 'ये क्लैश सिर्फ मीडिया के लिए है. मुझे याद है लगान और गदर एक ही दिन रिलीज हुई और दोनों ही क्लासिक फिल्में हैं. मेरी खुद की फिल्म मेजर का क्लैश अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज ये हुआ, फिर भी मेरी फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया. अगर फिल्म की कहानी अच्छी तो उसे खुद बखुद दर्शक प्यार देते हैं.'

'यश की टॉक्सिक के सामने अब मेरी फिल्म...'
अंडरडॉग फाइट के बारे में बात करते हुए एक्टर ने कहा- 'जब यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई तब शाहरुख खान की फिल्म जीरो ने थिएटर्स में अच्छा परफॉर्म किया. अंडरडॉग होते हुए भी केजीएफ चैप्टर 1 ने फिल्म मेकिंग की परिभाषा ही बदल दी. ठीक उसी तरह यश की टॉक्सिक के सामने अब मेरी फिल्म भी अंडरडॉग है.' बता दें 'टॉक्सिक' में यश के साथ कियारा अडवाणी, हुमा कुरैशी और नयनतारा जैसे स्टार्स भी नजर आने वाली हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash (@thenameisyash)

मेकर्स ने क्यों चेंज नहीं की रिलीज डेट? 
अदिवी शेष की 'डकैत' और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' दोनों एक ही दिन रिलीज होने वाली है. ये फिल्में अगले साल 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. सेम रिलीज डेट को लेकर अदिवी शेष ने कहा कि मेकर्स का मानना था कि इस फिल्म को उगाड़ी के हॉलिडे का फायदा मिल सकता है. उगाड़ी को लोग तेलुगु न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह से गुड़ी पड़वा को महाराष्ट्र में मराठी न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है. साथ ही ईद भी जश्न का त्योहार है. इसलिए मेकर्स ने इस 19 मार्च को ही रिलीज डेट के लिए फाइनलाइज किया है.

Published at : 04 Nov 2025 10:37 PM (IST)
Yash Dacoit Adivi Sesh Toxic
