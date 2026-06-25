हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAnushka Ranjan IVF Journey: मां बनने के लिए अनुष्का रंजन ने झेला इतना दर्द, बोलीं- IVF के लिए 150 इंजेक्शन सहे

Anushka Ranjan IVF Journey: मां बनने के लिए अनुष्का रंजन ने झेला इतना दर्द, बोलीं- IVF के लिए 150 इंजेक्शन सहे

Anushka Ranjan IVF Journey: अनुष्का रंजन IVF से मां बनने वाली हैं. हालांकि ये सफर उनके लिए बेहद मुश्किल रहा है. एक्ट्रेस ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अब तक 150 इंजेक्शन लगवाए हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Jun 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

Anushka Ranjan IVF Journey: बॉलीवुड अभिनेता आदित्य सील की पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का रंजन मां बनने वाली हैं. हालांकि वो नेचुरल तरीके से नहीं, बल्कि IVF तकनीक से अपनी लाइफ की नई पारी शुरू करेंगी. हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस को काफी दर्द भी झेलना पड़ रहा है. उन्होंने हाल ही में अपने एक व्लॉग में बताया कि उन्हें 150 इंजेक्शन तक लेने पड़े हैं.

'हमें सिखाया जाता है कि प्रेग्नेंट होना आसान है'

अनुष्का ने अपने एक हालिया यूट्यूब व्लॉग में बताया कि 2023-24 के आस-पास उन्होंने और उनके पति आदित्य सील ने बेबी को लेकर प्लानिंग की थी. उन्होंने कहा, 'आदित्य और मैंने परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू किया. मुझे लगता है कि 2023 और 2024 में हम इसे लेकर बहुत कैज़ुअल थे. हम दोनों काम और ट्रैवलिंग में बिज़ी थे, इसलिए हमने सोचा कि हम बाद में देख लेंगे.' आगे उन्होंने हैरानी जताते हुए  कहा, 'आपको पता है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर आप किसी के साथ इंटीमेट होते हैं, तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे और यह सच नहीं है. यह बिल्कुल भी सच नहीं है.'

ये भी पढ़ें: पहली मोहब्बत अधूरी, टूटी सगाई… और शादी का अंजाम तलाक, दर्द से भरी रही करिश्मा कपूर की लव लाइफ

नेचुरल कंसीव करने में आई दिक्क्तें

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें नेचुरली कंसीव करने में दिक्क्तें आ रही थीं. हालांकि पहले सब कुछ ठीक था. मेडिकल टेस्ट में भी डॉक्टर को कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आई. एक्ट्रेस ने बताया कि उनसे कहा गया था, 'आपके एग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है.' लेकिन एक्ट्रेस को बार-बार कोशिश करने पर भी वो नतीजे नहीं मिल पा रहे थे जो वो चाहती थीं.

फिर लेना पड़ा IVF का सहारा

डॉक्टर ने आगे एक्ट्रेस को IVF का सहारा लेने की सलाह दी थी. ये सुनकर उन्होंने हैरानी भरा रिएक्शन दिया था. उन्होंने बताया, 'जब उन्होंने कहा कि अगला कदम IVF होगा, तो मुझे पर्सनली लगा, 'हे भगवान, क्या इसका मतलब है कि मुझमें कोई कमी है? क्या हममें कोई कमी है? मैं बस उस गलतफहमी को दूर करना चाहती हूं. यह सच नहीं है.' उन्होंने आगे कहा, 'इसका मतलब यह नहीं है कि आपके शरीर में कोई कमी है. यह बस हर शरीर की अपनी बात है. यह हर ज़िंदगी की अपनी कहानी है. हर इंसान का अपना अनुभव होता है.'

IVF का सफर आसान नहीं

एक्ट्रेस ने आगे इस बात को स्वीकरा किया कि IVF से मां बनने का सफर बेहद कठिन होता है. एक्ट्रेस कहती हैं, 'अगर कोई आपको यह महसूस कराए कि यह कोई आसान रास्ता है, तो मुझे अफ़सोस है, लेकिन इसमें जितने इंजेक्शन, दवाइयां और बाकी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, वह कोई मज़ाक नहीं है.' उनके मुताबिक़ इसमें भावनात्मक दबाव होता है. कभी-कभी पारिवारिक दबाव भी. हालांकि वो इस मामले में अपने परिवार का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि, 'किसी ने भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि 'ऐसा क्यों हो रहा है?'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anush 🦭 (@anushkaranjan)

ये भी पढ़ें: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों

अनुष्का ने लगभग 150 इंजेक्शन लगवाए

अनुष्का ने आगे महिलाओं को बेहद मजबूत बताते हुए कहा, 'सच कहूं तो, इस प्रोसेस से मैंने यही सीखा है कि महिलाएं बहुत मज़बूत होती हैं.' वहीं आगे एक्ट्रेस ने एक दर्दनाक चीज का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वो इस प्रोसेस में करीब 150 इंजेक्शंस लगवा चुकी हैं. उन्होंने कहा 'मुझे लगता है कि मैंने लगभग 150 इंजेक्शन लगवाए. एक इंजेक्शन बहुत गाढ़ा और तेल वाला होता था. जब भी वह मुझे वह इंजेक्शन लगाते थे, तो मैं रोने लगती थी. मैं दर्द से बहुत रोती थी.'

2021 में हुई थी आदित्य-अनुष्का की शादी

बता दें कि 35 साल की अनुष्का रंजन की शादी अभिनेता आदित्य सील से साल 2021 में हुई थी. अनुष्का 'वेडिंग पुलाव' और 'बत्ती गुल मीटर चालू' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. वहीं 38 वर्षीय आदित्य ने एक छोटी सी लव स्टोरी, तुम बिन, खेल खेल में और इंदु की जवानी जैसी फिल्मों में काम किया है.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 25 Jun 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Anushka Ranjan Anushka Ranjan IVF Journey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Anushka Ranjan IVF Journey: मां बनने के लिए अनुष्का रंजन ने झेला इतना दर्द, बोलीं- IVF के लिए 150 इंजेक्शन सहे
'150 इंजेक्शन और वो खौफनाक दर्द...' आदित्य सील की पत्नी अनुष्का रंजन ने खोला अपनी प्रेग्नेंसी का बड़ा राज
बॉलीवुड
बच्चन खानदान की बहू बनने वाली थीं करिश्मा कपूर, जया बच्चन की इस शर्त की वजह से टूटी अभिषेक बच्चन संग सगाई
बच्चन खानदान की बहू बनने वाली थीं करिश्मा कपूर, क्यों टूटी थी अभिषेक बच्चन संग सगाई
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Prediction: 'वेलकम टू द जंगल' करेगी बंपर शुरुआत? बन पाएगी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म? जानें- प्रीडिक्शन
साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन पाएगी 'वेलकम टू द जंगल'? जानें- प्रीडिक्शन
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Advance Booking: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों
Welcome To The Jungle ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ईरान अच्छा बर्ताव कर रहा, मेरी हर बात मान रहा, नहीं मानेगा तो...', अब क्या बोले ट्रंप?
'ईरान अच्छा बर्ताव कर रहा, मेरी हर बात मान रहा, नहीं मानेगा तो...', अब क्या बोले ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
विश्व
Venezuela Earthquake: भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Advance Booking: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों
Welcome To The Jungle ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों
क्रिकेट
IND Vs IRE 2026: तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल पाएंगे अपना पहला डेब्यू मैच? ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जानिए
तो क्या वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल पाएंगे अपना पहला डेब्यू मैच? ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, जानिए
विश्व
Earthquake: वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह
वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह
एग्रीकल्चर
इस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर
इस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर
टेक्नोलॉजी
दूसरे लोग खोलेंगे तो दिखेगा नया फोन, लेकिन आपको मिलेंगे सारे ऐप्स, क्या आप जानते हैं यह फीचर?
दूसरे लोग खोलेंगे तो दिखेगा नया फोन, लेकिन आपको मिलेंगे सारे ऐप्स, क्या आप जानते हैं यह फीचर?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget