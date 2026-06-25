Anushka Ranjan IVF Journey: बॉलीवुड अभिनेता आदित्य सील की पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का रंजन मां बनने वाली हैं. हालांकि वो नेचुरल तरीके से नहीं, बल्कि IVF तकनीक से अपनी लाइफ की नई पारी शुरू करेंगी. हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस को काफी दर्द भी झेलना पड़ रहा है. उन्होंने हाल ही में अपने एक व्लॉग में बताया कि उन्हें 150 इंजेक्शन तक लेने पड़े हैं.

'हमें सिखाया जाता है कि प्रेग्नेंट होना आसान है'

अनुष्का ने अपने एक हालिया यूट्यूब व्लॉग में बताया कि 2023-24 के आस-पास उन्होंने और उनके पति आदित्य सील ने बेबी को लेकर प्लानिंग की थी. उन्होंने कहा, 'आदित्य और मैंने परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू किया. मुझे लगता है कि 2023 और 2024 में हम इसे लेकर बहुत कैज़ुअल थे. हम दोनों काम और ट्रैवलिंग में बिज़ी थे, इसलिए हमने सोचा कि हम बाद में देख लेंगे.' आगे उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा, 'आपको पता है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अगर आप किसी के साथ इंटीमेट होते हैं, तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे और यह सच नहीं है. यह बिल्कुल भी सच नहीं है.'

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नेचुरल कंसीव करने में आई दिक्क्तें

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें नेचुरली कंसीव करने में दिक्क्तें आ रही थीं. हालांकि पहले सब कुछ ठीक था. मेडिकल टेस्ट में भी डॉक्टर को कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आई. एक्ट्रेस ने बताया कि उनसे कहा गया था, 'आपके एग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है.' लेकिन एक्ट्रेस को बार-बार कोशिश करने पर भी वो नतीजे नहीं मिल पा रहे थे जो वो चाहती थीं.

फिर लेना पड़ा IVF का सहारा

डॉक्टर ने आगे एक्ट्रेस को IVF का सहारा लेने की सलाह दी थी. ये सुनकर उन्होंने हैरानी भरा रिएक्शन दिया था. उन्होंने बताया, 'जब उन्होंने कहा कि अगला कदम IVF होगा, तो मुझे पर्सनली लगा, 'हे भगवान, क्या इसका मतलब है कि मुझमें कोई कमी है? क्या हममें कोई कमी है? मैं बस उस गलतफहमी को दूर करना चाहती हूं. यह सच नहीं है.' उन्होंने आगे कहा, 'इसका मतलब यह नहीं है कि आपके शरीर में कोई कमी है. यह बस हर शरीर की अपनी बात है. यह हर ज़िंदगी की अपनी कहानी है. हर इंसान का अपना अनुभव होता है.'

IVF का सफर आसान नहीं

एक्ट्रेस ने आगे इस बात को स्वीकरा किया कि IVF से मां बनने का सफर बेहद कठिन होता है. एक्ट्रेस कहती हैं, 'अगर कोई आपको यह महसूस कराए कि यह कोई आसान रास्ता है, तो मुझे अफ़सोस है, लेकिन इसमें जितने इंजेक्शन, दवाइयां और बाकी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, वह कोई मज़ाक नहीं है.' उनके मुताबिक़ इसमें भावनात्मक दबाव होता है. कभी-कभी पारिवारिक दबाव भी. हालांकि वो इस मामले में अपने परिवार का धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि, 'किसी ने भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि 'ऐसा क्यों हो रहा है?'

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अनुष्का ने लगभग 150 इंजेक्शन लगवाए

अनुष्का ने आगे महिलाओं को बेहद मजबूत बताते हुए कहा, 'सच कहूं तो, इस प्रोसेस से मैंने यही सीखा है कि महिलाएं बहुत मज़बूत होती हैं.' वहीं आगे एक्ट्रेस ने एक दर्दनाक चीज का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वो इस प्रोसेस में करीब 150 इंजेक्शंस लगवा चुकी हैं. उन्होंने कहा 'मुझे लगता है कि मैंने लगभग 150 इंजेक्शन लगवाए. एक इंजेक्शन बहुत गाढ़ा और तेल वाला होता था. जब भी वह मुझे वह इंजेक्शन लगाते थे, तो मैं रोने लगती थी. मैं दर्द से बहुत रोती थी.'

2021 में हुई थी आदित्य-अनुष्का की शादी

बता दें कि 35 साल की अनुष्का रंजन की शादी अभिनेता आदित्य सील से साल 2021 में हुई थी. अनुष्का 'वेडिंग पुलाव' और 'बत्ती गुल मीटर चालू' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. वहीं 38 वर्षीय आदित्य ने एक छोटी सी लव स्टोरी, तुम बिन, खेल खेल में और इंदु की जवानी जैसी फिल्मों में काम किया है.