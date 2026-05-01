बॉलीवुड में जब कोई कपल पेरेंट्स बनते है, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि काम और बच्चे को एक साथ मैनेज करना. इसी बीच हाल ही में 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपने मदरहुड पर खुलकर बात की है. साथ ही उन्होंने काम और परिवार को एक साथ मैनेज करने का श्रेय अपने परिवार को दिया.

काम और बच्चे को कैसे बैलेंस करती हैं यामी?

यामी गौतम ने ग्रेजिया से बातचीत करते हुए अपने इस नए अनुभव को शेयर करते हुए बताया, 'सपोर्ट सिस्टम की वजह से ही मैं काम और बेटे को संभाल पति हूं, वरना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता. मां बनने के बाद हमें मदद की जरूरत होती ही है और परिवार से बेहतर कोई नहीं होता. मैं अपनी मां की वजह से ही काम कर पाती हूं. छोटे बच्चे को सेट पर ले जाना सही नहीं है और जब दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, तो बच्चा दिल का हिस्सा होता है, जिसे आप किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते. अभी आदित्य की फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो वो वेदाविद के साथ रह सकते है और मैं अभी काम कर रही हूं.'

यामी ने आगे कहा, 'हमारा परिवार हमारे साथ है, इसीलिए हम सभी मिलकर ये सब संभाल लेते है. आप हमेशा सब कुछ पहले से प्लान नहीं कर सकते है, कभी-कभी अपने हालातों के साथ भी चलना पड़ता है. लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी में बच्चे, माता-पिता और परिवार ही सबसे जरूरी होते है.

धुरंधर की सक्सेस से क्या बदलाव आए?

इसके अलावा जब यामी से पूछा गया कि धुरंधर की सक्सेस के बाद क्या बदलाव आए है. तो यामी ने बहुत ही सादगी से इसका जवाब दिया, 'हम लोगों के रूप में बिल्कुल बदलाव नहीं आया है, क्योंकि आदित्य बहुत ही सिंपल और जमीन से जुड़े इंसान है, मैंने उन्हें जिंदगी के उतार-चढ़ाव और कमजोर पलों में देखा है, लेकिन हमने कभी भी अपनी निराशा को एक्सप्रेस नहीं किया. हम भगवान के आभारी है क्योंकि हम ईश्वर में विश्वास रखते है. अच्छी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती है, वो देर से मिल सकती है, लेकिन छिनती नहीं है.

ये भी पढ़ें: 'मैंने जीत हासिल की...', कैंसर से जंग जीतने के बाद राजश्री देशपांडे ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, सर्जरी के निशान को बनाया ताकत

यामी की आने वाली फिल्म

काम की बात करें, तो आदित्य धर की 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और दुनियाभर से शानदार कमाई की है. वहीं यामी गौतम जल्द ही 'नई नवेली' हॉरर कॉमेडी फिल्म में दिखाई देंगी, जो थिएटर के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें: 'तुमने मेरे पति को मरने कैसे दिया?' 'वेलकम' में सुप्रिया कार्णिक ने अक्षय को थप्पड़ मारने का सुनाया किस्सा